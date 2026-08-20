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La match PSG-Stade Rennais inversé en raison de l'état de la pelouse du Parc des Princes
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 11:32
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Vue sur le Roazhon Park de Rennes

Vue sur le Roazhon Park de Rennes

La Ligue ‌de football professionnel (LFP) a annoncé que la rencontre opposant le ​champion en titre le Paris Saint Germain et le Stade Rennais, initialement prévue dimanche au Parc des Princes à ​Paris, se jouerait finalement au Roazhon Park de Rennes en raison de ​l'état de la pelouse du ⁠stade parisien.

Le PSG a informé la LFP plus tôt ‌cette semaine de l'état de sa pelouse. Le terrain a été dégradé  par "le dernier épisode caniculaire, qui ​fait suite aux ‌vagues de chaleur successives et exceptionnelles ayant ⁠touché la région parisienne cet été", a précise le club de la capitale dans un communiqué.

La LFP a procédé ⁠mercredi à "l'examen approndi" ‌de la pelouse, faisant dans la foulée ⁠le constat que "l'état actuel" de cette dernière "ne permettait pas ‌d'assurer la sécurité des joueurs".

La LFP a donc ⁠pris la décision d'inverser la rencontre qui se ⁠jouera par ‌conséquent à Rennes à l'horaire prévu.

Le PSG "communiquera dans les meilleurs ​délais aux détenteurs de ‌billets l'ensemble des informations relatives aux modalités applicables" tandis que le Stade Rennais ​déclare de son côté porter "une attention particulière à la situation de ses supporters qui avaient prévu ⁠de se déplacer pour soutenir l’équipe à Paris".

La rencontre clôturera la première journée de la saison 2026-2027 du championnat de France de Ligue 1, qui s'ouvre vendredi avec la rencontre entre Marseille et Strasbourg.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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