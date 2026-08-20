La match PSG-Stade Rennais inversé en raison de l'état de la pelouse du Parc des Princes

Vue sur le Roazhon Park de Rennes
La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé que la rencontre opposant le champion en titre le Paris Saint Germain et le Stade Rennais, initialement prévue dimanche au Parc des Princes à Paris, se jouerait finalement au Roazhon Park de Rennes en raison de l'état de la pelouse du stade parisien.
Le PSG a informé la LFP plus tôt cette semaine de l'état de sa pelouse. Le terrain a été dégradé par "le dernier épisode caniculaire, qui fait suite aux vagues de chaleur successives et exceptionnelles ayant touché la région parisienne cet été", a précise le club de la capitale dans un communiqué.
La LFP a procédé mercredi à "l'examen approndi" de la pelouse, faisant dans la foulée le constat que "l'état actuel" de cette dernière "ne permettait pas d'assurer la sécurité des joueurs".
La LFP a donc pris la décision d'inverser la rencontre qui se jouera par conséquent à Rennes à l'horaire prévu.
Le PSG "communiquera dans les meilleurs délais aux détenteurs de billets l'ensemble des informations relatives aux modalités applicables" tandis que le Stade Rennais déclare de son côté porter "une attention particulière à la situation de ses supporters qui avaient prévu de se déplacer pour soutenir l’équipe à Paris".
La rencontre clôturera la première journée de la saison 2026-2027 du championnat de France de Ligue 1, qui s'ouvre vendredi avec la rencontre entre Marseille et Strasbourg.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)
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