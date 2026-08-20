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JD Sports plombé à la Bourse de Londres par ses difficultés en Amérique du Nord
information fournie par Boursorama avec AFP 20/08/2026 à 11:35
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Le distributeur britannique de vêtements, chaussures et accessoires de sports JD Sports Fashion plonge de 15% à la Bourse de Londres jeudi après avoir revu à la baisse sa prévision de résultat annuel, pénalisé par des ventes en berne en Amérique du Nord.

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le deuxième trimestre "est resté difficile", reflétant aussi plus largement les "pressions supplémentaires liées au coût de la vie", développe dans un communiqué le directeur général Régis Schultz, dans un contexte d'inflation liée à la guerre au Moyen Orient.

Le groupe a vu ses ventes organiques (hors impact des variations de change, des acquisitions et des cessions) reculer de 1,3% au deuxième trimestre. La baisse est de 4,5% en Amérique du Nord.

"JD Sports a choisi le mauvais moment pour grossir en Amérique" avec des acquisitions ces dernières années qui ont porté à 40% la part du chiffre d'affaires qu'il tire de cette région, relève Dan Coatsworth, analyste chez AJ Bell.

Cette stratégie "a placé JD en première ligne face aux tarifs punitifs de Trump, qui ont fait grimper le coût de la multitude de chaussures fabriquées en Asie", explique-t-il.

La baisse des prévisions de bénéfices annuels "reflète une vision pragmatique des conditions de marché", poursuit M. Schultz, alors que le groupe a dû tailler dans ses prix pour maintenir ses ventes et anticipe que les difficultés pourraient se prolonger au second semestre.

Le titre de JD Sports à la Bourse de Londres reculait de 14,96% à 79,48 pence vers 09H00 GMT.

"Plusieurs avertissements sur résultats au cours de l'année dernière" ont en outre déjà pesé sur le cours de l'action, indique Richard Hunter, analyste chez interactive investor.

"JD n'a pas d'exposition directe au Moyen-Orient, mais subit des effets indirects, notamment avec l'inflation", poursuit l'analyste. "Les consommateurs aux revenus modestes sont sous pression face à la hausse des coûts de l'énergie et aux contraintes liées au coût de la vie, en particulier au sein de son coeur de cible, relativement jeune."

Le recul des ventes a été moins marqué au Royaume-Uni, précise JD Sports, grâce notamment aux ventes de maillots de football en pleine Coupe du Monde, mais le marché reste difficile dans le pays, comme dans le reste de l'Europe, où la consommation reste "atone".

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