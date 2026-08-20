Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones

.DJI et de 0,06% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , tandis que le Nasdaq .IXIC pourrait grappiller 0,03%.

* WALMART WMT.O doit publier jeudi ses résultats avant l'ouverture de la Bourse de New York.

* COTY COTY.N recule de 5,6% en avant-Bourse après avoir publié mercredi soir des prévisions de résultats pour le trimestre en cours inférieures aux attentes. Le fabricant américain de cosmétiques n'a pas communiqué ses perspectives annuelles, qualifiant l'exercice 2027 d'"année de transition" alors qu'il poursuit la restructuration de ses activités.

* MODERNA MRNA.O recule de 19% en avant-Bourse après s'être envolée de près de 177% la veille, le laboratoire ayant annoncé que son vaccin ARNm développé avec Merck MRK.N pour lutter contre le cancer de la peau a donné des résultats convaincants.

* NORDSON NDSN.O - Le fabricant d'équipements de dosage a anticipé mercredi un bénéfice et un chiffre d'affaires annuels supérieurs aux attentes et a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu.

* JP MORGAN JPM.N - L'Autorité indienne de régulation financière a exclu mercredi deux sociétés du marché, Copthall Mauritius Investment, détenue par la banque américaine, et Mansi Share and Stock Broking, pour avoir prétendument manipulé des transactions.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|