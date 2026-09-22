L'Europe ouvre en légère baisse, le pétrole repart à la hausse

Les principales Bourses européennes évoluent en légère baisse mardi en début de séance, les investisseurs faisant preuve de prudence face à la nouvelle hausse des cours du pétrole et attendant d'éventuels progrès diplomatiques au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,09% à 8.131,50 points vers 07h20 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,34% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,22%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 abandonne 0,12% et le Stoxx 600

.STOXX cède 0,10%.

Le marché espère avant tout que l'Assemblée générale des Nations unies permettra de sortir les efforts de paix au Moyen-Orient de leur longue impasse, alors que les craintes d'une escalade entre l'Arabie saoudite et les Houthis du Yémen restent d'actualité et s'ajoutent à celles qui existent déjà dans le Golfe.

En attendant, les cours du Brent LCOc1 , qui avaient reculé de plus de 3% lundi, remontent mardi et pèsent sur un marché obligataire déjà sous tension, malgré l'accalmie relative de la veille.

Ces turbulences trouvent leur origine dans les anticipations d'une politique monétaire plus restrictive de la part des banques centrales — dont certaines, comme la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale (Fed), ont clairement durci le ton lors de leurs dernières réunions —, mais aussi dans les craintes budgétaires.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR progresse de 3,7 points de base à 4,5042% et l'écart de rendement avec l'obligation allemande de même échéance repasse au-dessus de 100 points de base.

"La possible impasse sur la négociation du budget de 2027 et la teneur des propositions des candidats à l'élection présidentielle de l'année prochaine sont évidemment des sources d'anxiété sur le marché. À ce stade, la prudence doit rester de mise sur la dette publique française dans les allocations obligataires", écrivent les analystes de LBP AM.

Aux valeurs, à Paris, Bureau Veritas BVI.PA gagne 1,3% après avoir relevé mardi son objectif de chiffre d'affaires à horizon 202.

Vusion VU.PA bondit de 7,8% après la publication de ses résultats semestriels.

Ailleurs en Europe, le groupe de bricolage Kingfisher

KGF.L , qui a relevé sa prévision de bénéfice annuel, bondit également de 8%.

Le secteur technologique .SX8P gagne 0,59%, le secteur de l'IA profitant d'un regain d'optimisme des investisseurs, surtout à Wall Street.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|