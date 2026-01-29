L'Europe ouvre en hausse sous une pluie de résultats mais SAP plombe le Dax

Les principales Bourses européennes, hormis le Dax, évoluent en hausse jeudi en début de séance, portées par une salve de résultats d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,92% à 8.142,23 points vers 08h35 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,62%.

À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,3%, plombé par la chute de SAP SAPG.DE (-9,7%) après un carnet de commandes dans le "cloud" sous les attentes au quatrième trimestre.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,58%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,55% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,49%.

Aux valeurs, Remy Cointreau RCOP.PA bondit de 8,1% après avoir annoncé un retour à la croissance des ventes durant le troisième trimestre de son exercice 2025-2026. Dans son sillage, Pernod Ricard PERP.PA grimpe de 4,2%, en tête du CAC 40.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)