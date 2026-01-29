 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre en hausse sous une pluie de résultats mais SAP plombe le Dax
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 09:40

Les principales Bourses européennes, hormis le Dax, évoluent en hausse jeudi en début de séance, portées par une salve de résultats d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,92% à 8.142,23 points vers 08h35 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,62%.

À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,3%, plombé par la chute de SAP SAPG.DE (-9,7%) après un carnet de commandes dans le "cloud" sous les attentes au quatrième trimestre.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,58%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,55% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,49%.

Aux valeurs, Remy Cointreau RCOP.PA bondit de 8,1% après avoir annoncé un retour à la croissance des ventes durant le troisième trimestre de son exercice 2025-2026. Dans son sillage, Pernod Ricard PERP.PA grimpe de 4,2%, en tête du CAC 40.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

