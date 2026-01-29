L'Europe ouvre en hausse sous une pluie de résultats mais SAP plombe le Dax

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes, hormis ‍le Dax, évoluent en hausse jeudi en début de séance, portées par ‌une salve de résultats d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 ​gagne 0,92% à 8.142,23 points vers ⁠08h35 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,62%.

À ⁠Francfort, ‍le Dax recule de 0,3%, ⁠plombé par la chute de SAP (-9,7%) après un carnet de commandes ​dans le "cloud" sous les attentes au quatrième trimestre.

L'indice EuroStoxx 50 est ⁠en hausse de 0,58%, ​le FTSEurofirst 300 de 0,55% ​et le ​Stoxx 600 de 0,49%.

Aux valeurs, ​Remy Cointreau ⁠bondit de 8,1% après avoir annoncé un retour à la croissance des ventes durant le troisième trimestre ‌de son exercice 2025-2026. Dans son sillage, Pernod Ricard grimpe de 4,2%, en tête du CAC 40.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par ‌Kate Entringer)