L'Europe ouvre en hausse sous une pluie de résultats mais SAP plombe le Dax

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort
Les principales Bourses européennes, hormis le Dax, évoluent en hausse jeudi en début de séance, portées par une salve de résultats d'entreprises.
À Paris, le CAC 40 gagne 0,92% à 8.142,23 points vers 08h35 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,62%.
À Francfort, le Dax recule de 0,3%, plombé par la chute de SAP (-9,7%) après un carnet de commandes dans le "cloud" sous les attentes au quatrième trimestre.
L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,58%, le FTSEurofirst 300 de 0,55% et le Stoxx 600 de 0,49%.
Aux valeurs, Remy Cointreau bondit de 8,1% après avoir annoncé un retour à la croissance des ventes durant le troisième trimestre de son exercice 2025-2026. Dans son sillage, Pernod Ricard grimpe de 4,2%, en tête du CAC 40.
(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer