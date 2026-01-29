 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre en hausse sous une pluie de résultats mais SAP plombe le Dax
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 12:57

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes, hormis ‍le Dax, évoluent en hausse jeudi en début de séance, portées par ‌une salve de résultats d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 ​gagne 0,92% à 8.142,23 points vers ⁠08h35 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,62%.

À ⁠Francfort, ‍le Dax recule de 0,3%, ⁠plombé par la chute de SAP (-9,7%) après un carnet de commandes ​dans le "cloud" sous les attentes au quatrième trimestre.

L'indice EuroStoxx 50 est ⁠en hausse de 0,58%, ​le FTSEurofirst 300 de 0,55% ​et le ​Stoxx 600 de 0,49%.

Aux valeurs, ​Remy Cointreau ⁠bondit de 8,1% après avoir annoncé un retour à la croissance des ventes durant le troisième trimestre ‌de son exercice 2025-2026. Dans son sillage, Pernod Ricard grimpe de 4,2%, en tête du CAC 40.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par ‌Kate Entringer)

Valeurs associées

Pétrole Brent
69,86 USD Ice Europ +1,63%
Pétrole WTI
64,70 USD Ice Europ +1,86%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

