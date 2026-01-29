Konbini mise sur YouTube et diversifie les formats

( AFP / NANCY WANGUE MOUSSISSA )

Konbini, pionnier des médias en ligne prisé des 15-35 ans, va développer les longues vidéos sur YouTube et également de nouveaux formats courts pour les réseaux sociaux, ont indiqué jeudi ses responsables.

Le média, axé sur la culture et la société, a battu ce mois-ci son record de vues, dépassant les 800 millions. "La croissance s'accélère depuis septembre", a déclaré devant la presse Geoffrey La Rocca, à la tête de DC Company qui a repris Konbini début 2024 et impulsé une réorganisation.

Un "laboratoire" a notamment été lancé pour inventer les formats de demain et concevoir leurs stratégies de diffusion. "Il y a la volonté de revenir à un standard créatif encore plus important", en conservant un ton décalé, fait valoir Amir Bendjaballah, directeur des opérations.

Konbini lance de nouveaux formats longs pour la plateforme de diffusion de vidéos YouTube, de 30 minutes à une heure trente, comme "Love interview" ou "Processus" sur la musique, qui seront diffusés à intervalles réguliers. Des reportages tournés au long cours, comme avec une juge des enfants sur un an, sont également au menu.

Mais Konbini "ne s'enferme pas dans un cadre figé" et souhaite développer aussi des formats courts et ses programmes traditionnels comme "Small Talk" et "Video Club".

"Être sur les réseaux sociaux donne un retour instantané sur ce qui fonctionne, ne fonctionne pas", d'où une importante "réactivité", souligne Camille Thebault, directrice de la rédaction.

Le média en ligne, qui compte une centaine de salariés dont vingt journalistes avec une carte de presse, est rentable depuis 2024, et compte s'internationaliser cette année via des partenariats.

Début 2025, la société des journalistes de Konbini avait dénoncé des licenciements s'ajoutant à de nombreux départs non remplacés depuis la cession du média par la famille Perrodo, propriétaire de la compagnie pétrolière Perenco.

Konbini a été racheté en février 2024 par le groupe de médias numériques DC Company (Le Gorafi, Herstory, etc.). Le média se finance par la publicité et le "brand content", c'est-à-dire la production de contenus pour des marques.