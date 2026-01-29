Blackstone surpasse les attentes grâce à son activité de transactions

Le logo de Blackstone à Manhattan, à New York

par Isla Binnie

Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, a fait état jeudi d'un bénéfice au-dessus des attentes de Wall Street ‍au quatrième trimestre grâce à une activité accrue dans le domaine des transactions et à la croissance de son activité de centres de données.

Les investisseurs financiers et les entreprises se sont à nouveau ‌lancés en 2025 dans les fusions et acquisitions après un début d'année volatil, aidés par la baisse des taux d'intérêt et de l'incertitude politique.

Blackstone a généré 957 millions de ​dollars (801,31 millions d'euros) en vendant des actifs au cours des trois mois précédant décembre, soit ⁠59% de plus qu'au cours de la même période en 2024.

La société new-yorkaise a levé 71,5 milliards de dollars de capitaux frais au cours du trimestre, ⁠gérant désormais des actifs d'une ‍valeur de 1.270 milliards de dollars.

Ces performances mettent en évidence une tendance ⁠croissante des grandes sociétés de capital-investissement à continuer de lever des fonds à un rythme soutenu, tandis que les fonds plus petits et plus récents peinent dans un environnement concurrentiel.

Les fonds d'infrastructure de ​Blackstone ont enregistré de solides performances, avec une hausse de 8,4% de leur valorisation au cours de la période. Cette progression est due à l'opérateur de centres de données QTS, racheté par ⁠Blackstone en 2021 et qui bénéficie aujourd'hui de la demande en matière de ​développement de l'intelligence artificielle.

"Notre stratégie d'investissement à grande échelle dans le développement ​des infrastructures numériques et ​énergétiques continue de créer une valeur significative", a déclaré Stephen Schwarzman, directeur général de Blackstone.

Les bénéfices distribuables - ​les liquidités pouvant être utilisées pour verser des ⁠dividendes aux actionnaires - ont augmenté de 3% pour atteindre 2,2 milliards de dollars au cours des trois mois précédant décembre, soit 1,75 dollar par action. Les analystes tablaient en moyenne sur 1,54 dollar, selon les données LSEG.

Pour l'ensemble de l'année, cet indicateur très suivi s'est établi à 5,57 dollars par ‌action, contre 5,35 dollars attendus dans le consensus LSEG.

Blackstone a dépensé 42 milliards de dollars en acquisitions au cours de cette période, et s'est engagé à investir 23 milliards de dollars supplémentaires dans l'achat d'actifs importants, tels que le fabricant de dispositifs médicaux Hologic.

L'action prenait environ 1% avant la cloche.

(Rédigé par Isla Binnie à New York et d'Arasu Kannagi Basil à Bangalore; version française Etienne ‌Breban; édité par Augustin Turpin)