Caterpillar dépasse les attentes au 4T malgré l'impact des taxes douanières

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le groupe américain Caterpillar, spécialiste des engins de chantier, a annoncé jeudi des résultats meilleurs qu'attendu par les marchés au quatrième trimestre 2025, profitant d'une hausse des volumes et des prix tandis que les nouveaux droits de douane ont pesé.

"L'année de notre centenaire représente un jalon important, marquée par un chiffre d'affaires annuel qui est le plus élevé de l'histoire de Caterpillar et un record pour un trimestre avec 19,13 milliards de dollars", s'est réjoui Joe Creed, patron du groupe, cité dans un communiqué, soulignant aussi un carnet de commandes d'un niveau "record".

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 18% sur un an mais le bénéfice net a reculé de près de 14% à 2,40 milliards de dollars du fait de coûts d'approvisionnement plus élevés après l'introduction de droits de douane tous azimuts par le président Donald Trump.

Des éléments qui étaient attendus par les analystes puisque le consensus de FactSet tablait respectivement sur 17,85 et 2,11 milliards de dollars.

Caterpillar a également fait mieux qu'attendu pour le bénéfice net par action hors éléments exceptionnels, variable privilégiée par les marchés, qui ressort à 5,16 dollars (5,14 dollars un an plus tôt) pour un consensus à 4,71 dollars.

Le groupe souligne que la hausse des volumes est liée aux ventes supérieures d'équipements aux clients finaux, les stocks de ses revendeurs ayant diminué sur l'année mais moins qu'en 2024.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 67,59 milliards de dollars (+4,11%) et le bénéfice net à 8,88 milliards (-17,68%). Le prix de revient des produits vendus a augmenté de 11,33% sur un an.

Fin octobre, le groupe d'Irving (Texas) avait estimé le surcoût lié aux droits de douane entre 1,6 et 1,75 milliard de dollars en 2025.

Au quatrième trimestre, ses ventes ont progressé en Amérique du Nord (+26%) - qui a généré près de 55% de son chiffre d'affaires -, en Amérique latine (+12%) et en Europe/Afrique/Moyen-Orient (+19%) et sont restées stables en Asie/Pacifique.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Caterpillar progressait de 1,23%.