Whirlpool chute après l'abaissement de ses prévisions pour 2026
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 14:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions de la société d'électroménager Whirlpool WHR.N ont baissé de 11,3% à 71,70 $ avant le marché après que les prévisions de bénéfices pour 2026 aient manqué les estimations

** La société réduit le bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année à environ 7,00 $, par rapport aux attentes précédentes de 7,31 $

** La société abaisse ses prévisions de revenus pour l'année entière entre 15,3 et 15,6 milliards de dollars, contre 15,8 milliards de dollars précédemment

** Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre a diminué de 0,9 % en Amérique du Nord en raison d'une baisse des volumes et de problèmes de prix/mix, principalement au Canada

** Le chiffre d'affaires de 4,10 milliards de dollars au 4ème trimestre est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 4,27 milliards de dollars; le BPA ajusté de 1,10 dollars au 4ème trimestre est inférieur aux estimations de 1,57 dollars - données compilées par LSEG

** 2 des 11 analystes évaluent l'action à "acheter" ou plus, 6 à "conserver" et 3 à "vendre"; le PT médian est de 82 $

** A la dernière clôture, WHR a baissé de 39% au cours de l'année écoulée

Valeurs associées

WHIRLPOOL
80,835 USD NYSE 0,00%
