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L'Europe ouvre en hausse sous une pluie de résultats
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 09:52
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Les principales Bourses européennes évoluent en légère hausse mercredi en début de séance, les investisseurs analysant une pluie de résultats d'entreprise, tout en surveillant de près la recrudescence des tensions au Moyen-Orient et les difficultés rencontrées par le secteur des puces électroniques.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,26% à 8.481,89 points vers 07h42 GMT, porté notamment par l'accueil favorable réservé aux résultats de Kering.

A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,51% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,2%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E perd 0,11%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de grappille 0,1% et le Stoxx 600

.STOXX gagne 0,15%.

La saison des résultats bat son plein en Europe et les rapports publiés ces dernières heures sont plutôt bien accueillis, ce qui permet aux marchés de reléguer au second plan les craintes géopolitiques qui refont surface au Moyen-Orient.

Kering grimpe de plus de 11% dans les premiers échanges, les ventes de Gucci, navire amiral du géant français du luxe, ayant reculé moins que prévu au deuxième trimestre, avec une forte demande américaine qui a en partie compensé la baisse des dépenses dans d'autres régions.

EssilorLuxottica ESLX.PA , qui a publié mardi un résultat opérationnel au-dessus des attentes, gagne 3%

Hermès HRMS.PA fait en revanche figure d'exception par rapport à la tendance de ses homologues en reculant de 3,4% après la publication de ses ventes trimestrielles.

"Cela peut s'expliquer par des attentes particulièrement élevées. La publication est très solide, mais elle ne comporte pas de véritable surprise positive", écrit Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l'analyse des marchés pour eToro.

À Paris également, le groupe agroalimentaire Danone

DANO.PA recule de 3,7% après avoir confirmé ses prévisions annuelles.

Au niveau sectoriel, le compartiment de la technologie

.SX8P du Stoxx 600 perd 0,68%, dans le sillage du fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS , qui a publié des résultats trimestriels exceptionnels sans toutefois répondre aux attentes élevées des investisseurs.

Les actions liées à l'IA font l'objet d'une prudence renforcée de la part des investisseurs, d'autant plus que Microsoft et Meta doivent publier leurs résultats respectifs mercredi après la clôture de la Bourse de New York.

Quelques heures plus tôt, la Réserve fédérale (Fed) annoncera sa décision en matière de politique monétaire. Même si l'on s'attend à ce que le statu quo sur les taux soit maintenu, une attention particulière sera portée au ton adopté par le président Kevin Warsh, dans un contexte de craintes inflationnistes croissantes, alors que l'instabilité persiste au Moyen-Orient et se traduit ce mercredi par une nouvelle hausse des prix du pétrole.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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DANONE
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FTSE 100
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FTSEurofirst 300 Index - Perso
Pts FTSE Indices 0,00%
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1 561,0000 EUR Euronext Paris -7,93%
L'OREAL
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Pétrole WTI
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STOXX Europe 600 Technology
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UBS GROUP
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