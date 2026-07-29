Budget : le ministre du Travail veut "préserver la jeunesse" malgré les objectifs de diminution des dépenses

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, à Paris le 1er juillet 2026. ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

"C'est une bataille très importante parce que la jeunesse, c'est l'avenir", a justifié le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, ce mercredi 29 juillet sur Europe 1/CNews.

C'est "la seule demande que j'ai faite" au Premier ministre. Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a indiqué ce mercredi 29 juillet avoir obtenu du Premier ministre des garanties afin de "préserver la jeunesse", dans le cadre des discussions budgétaires marquées par des objectifs contraignants de diminution des dépenses.

Dans son projet de dépenses pour le budget 2027, publié le 16 juillet, le gouvernement a notamment chiffré à 2,8 milliards d'euros les économies touchant le ministère du Travail. "Mon ministère est exemplaire. Je fais partie des ministères qui ont fait le plus d'économies. On fait des économies sur tous les dispositifs que nous déployons", a déclaré Jean-Pierre Farandou sur Europe 1/CNews. "Mais ce qui est très important et ça, le Premier ministre me l'a accordé, la seule demande que je lui ai faite, c'est de préserver la jeunesse", a-t-il poursuivi.

"La politique de l'apprentissage est une vraie réussite"

Concrètement, Jean-Pierre Farandou évoque la préservation des moyens affectés à l'apprentissage et aux contrats d'engagement jeune dans les missions locales. "Il me l'a accordé, donc je préfère faire des efforts ailleurs", a souligné le ministre. "C'est une bataille très importante parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Il ne faut jamais laisser tomber la jeunesse (...) La politique de l'apprentissage est une vraie réussite et on va stabiliser à la fois les aides aux entreprises et les coûts de formation pour former les jeunes", a-t-il relevé.

Le ministre a par ailleurs évoqué les jeunes de 18-19 ans en difficulté, "qui peuvent aller en missions locales où on va leur proposer un contrat d'engagement jeune (...) qui leur permet de s'insérer dans la vie professionnelle". "Je remercie le Premier ministre (Sébastien Lecornu) d'avoir rendu cet arbitrage. Bien sûr, ça veut dire qu'il faudra faire des économies par ailleurs, environ deux milliards (d'euros) d'économies, mais on va jouer le jeu", a-t-il souligné.