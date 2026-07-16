L'Europe ouvre en baisse, le Moyen-Orient freine l'appétit pour le risque

Les principales Bourses européennes évoluent en légère baisse jeudi en début de séance, les opérateurs hésitant à prendre des risques dans un contexte d'escalade militaire au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,31% à 8.356,21 points vers 07h33 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,29% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,41%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E perd 0,05%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,24% et le Stoxx 600 .STOXX 0,20%.

Le conflit s'est poursuivi ces dernières heures au Moyen-Orient, Washington ayant mené de nouvelles frappes en Iran et Téhéran visé des sites militaires américains dans la région, décrivant le conflit qui l'oppose à Washington comme une "guerre existentielle".

La flambée des tensions inquiète les investisseurs, d'autant plus que, si elle se prolonge, elle pourrait mettre fin à l'accalmie des prix observée tant en Europe qu'aux États-Unis en juin.

Les opérateurs analysent également une série d'annonces faites par les entreprises, tant en ce qui concerne leurs résultats que diverses opérations d'acquisition.

À Paris, Publicis PUBP.PA grappille 0,5%, réduisant ses gains de début de séance après avoir relevé son objectif de croissance organique pour 2026 et dépassé les attentes au deuxième trimestre.

Sodexo EXHO.PA évolue également en légère hausse (+0,85%) après l'annonce de ses objectifs pour 2027 lors d'une journée investisseurs.

Ailleurs en Europe, Delivery Hero DHER.DE cède 1,05%, alors que son rival américain Uber UBER.N a lancé jeudi une offre publique d'achat valorisant la société allemande de livraison de repas à environ 14,8 milliards de dollars (12,9 milliards d'euros).

ROTORK ROR.L s'envole de 67% à Londres alors qu'ABB

ABBN.S (-1,7%) a annoncé un accord pour le rachat de la société britannique d'automatisation, la plus importante acquisition jamais réalisée par le groupe d'ingénierie suisse.

Les actions du secteur technologique sont en légère baisse

.SX8P , mais loin pour l'instant de la forte chute enregistrée par leurs homologues asiatiques plus tôt dans la journée.

La société taïwanaise TSMC 2330.TW , premier fabricant mondial de puces avancées pour l'IA, a publié une hausse record de 77% de son bénéfice au deuxième trimestre, ce qui suggère que la demande en infrastructures d'IA reste soutenue.

(Rédigé par Diana Mandiá)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|