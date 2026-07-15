L'Europe ouvre en baisse avec les tensions au Moyen-Orient

Les principales Bourses européennes reculent mercredi en début de séance, pénalisées par les craintes inflationnistes qui découlent de la remontée des tensions au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,50% à 8.324,73 points vers 07h26 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 1,13% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,75%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E perd 0,19%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 cède 0,29% et le Stoxx 600 .STOXX de abandonne 0,31%.

La tension entre Washington et Téhéran ne faiblit pas après une nouvelle nuit d'attaques de part et d'autre et alors que le détroit d'Ormuz a de nouveau été fermé au la circulation des flux énergétiques.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont en plus menacé mercredi de bloquer d'autres "couloirs d'exportation qui bénéficient aux Etats-Unis et leurs alliés", ce qui ne contribue pas à apaiser les inquiétudes.

Même si elle semble pour l'instant limitée, la nouvelle hausse des prix du pétrole refroidit l'enthousiasme du marché, les investisseurs craignant que le répit observé en matière d'inflation au mois de juin ne soit pas durable si la situation venait à se dégrader davantage.

Deux secteurs, la technologie et le luxe, se démarquent toutefois en ce début de séance plutôt prudent.

ASML ASML.AS , le plus grand fournisseur mondial d'équipements destinés à la fabrication de puces informatiques, gagne 5,5% après avoir relevé mercredi ses prévisions financières pour 2026, entraînant dans son sillage ses pairs ASMI ASMI.AS et BESI BESI.AS à Amsterdam.

Le compartiment technologique du Stoxx 600 gagne .SX8P 1,3%.

Richemont CFR.S grimpe quant à lui de 6,2%, le propriétaire de la maison de joaillerie Cartier ayant publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes pour son premier trimestre.

Les groupes français du luxe Kering PRTP.PA , Hermès

HRMS.PA et LVMH LVMH.PA avancent tous de plus de 2%, contribuant ainsi à faire progresser le compartiment sectoriel

STXLUXP (+2,1%).

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|