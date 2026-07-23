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L'Europe ouvre en baisse avec des résultats contrastés d'entreprises
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 10:13
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Les principales Bourses européennes sont dans le rouge jeudi à l'ouverture alors que les investisseurs analysent une pluie de résultats contrastés et un contexte géopolitique au Moyen-Orient toujours tendu qui fait encore grimper les cours du pétrole.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,94% à 8.358,90 points vers 07h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE recule de 0,19% et à Francfort, le Dax .GDAXI abandonne 0,64%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E régresse de 0,38% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,45%. Le Stoxx 600 .STOXX cède 0,39%, la plupart de ses grands compartiments étant dans le rouge, notamment celui de la consommation.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,38% pour le Dow Jones .DJI , de 0,31% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,40% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance déjà en repli.

Sur le plan géopolitique, la revendication par les Houthis du Yémen d'attaques en mer Rouge, ouvrant ainsi un nouveau front dans le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, a fait grimper le cours du baril de Brent, le rapprochant du seuil symbolique des 100 dollars. La flambée des prix du brut pourrait raviver l'inflation globale en zone euro alors que la Banque centrale européenne (BCE) doit rendre sa décision de politique monétaire ce jeudi à 12h15 GMT. Si un statu quo est attendu à l'issue de cette réunion, un relèvement des taux est anticipé pour la réunion de septembre.

L'impact de la situation au Moyen-Orient pèse naturellement sur le sentiment des investisseurs, déjà concentrés sur les nombreuses publications financières du jour en Europe et aux Etats-Unis, au lendemain des comptes trimestriels de Tesla

TSLA.O et Alphabet GOOGL.O . Les titres des deux géants américains reculent en avant-Bourse, leurs projets de dépenses, notamment dans l'IA, suscitant des nouvelles craintes quant au rendement de ces investissements.

Dans les grandes publications en Europe, à Paris, TotalEnergies TTEF.PA prend 1,70% après avoir fait état d'un résultat net ajusté en hausse de 67% au deuxième trimestre sur fond d'augmentation du prix du pétrole et des marges de raffinage.

BNP Paribas BNPP.PA recule de 1% malgré un bénéfice net supérieur aux attentes au titre du deuxième trimestre.

Renault Group RENA.PA perd 0,60%, le constructeur automobile ayant fait état d'une stagnation de ses ventes en volume au premier semestre.

Dans la "tech", STMicroelectronics STMPA.PA chute de 13,72% après ses résultats, tandis que Soitec SOIT.PA bondit de 31% après les siens.

Dassault Systèmes DAST.PA prend 2,33% et Dassault Aviation

AM.PA grimpe de 7,70% à la faveur notamment de la confirmation par les deux groupes de leurs perspectives respectives.

Toujours dans la défense, Thales TCFP.PA avance de près de 2% après avoir fait état d'une hausse des prises de commandes au premier semestre.

Sur les autres places financières européennes, à Milan, Unicredit CRDI.MI abandonne 2,38% après ses résultats semestriels. Moncler MONC.MI dévisse de 6,69% après des ventes du deuxième trimestre impactées par la saisonnalité. Le compartiment européen du luxe .STXLUXP cède 1,97%.

A Londres, Easyjet EZJ.L , cible d'une OPA, bondit de 5,48% après avoir publié un bénéfice de 85 millions de livres sterling au titre du troisième trimestre. BT BT.L reflue de 1,78% même si le premier groupe de télécoms britannique a dit être en bonne voie d'atteindre ses objectifs.

A Zurich, Nestlé NESN.S plonge de 6,51%, malgré un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu, les analystes évoquant une prise de profit sur le titre. Toujours en Suisse, le fabricant de parfums et d'arômes Givaudan GIVN.S chute de 5% après ses résultats du deuxième trimestre.

A Francfort, Traton 8TRA.DE , division poids lourds de Volkswagen VOWG.DE , est porté par le relèvement de sa prévision de croissance pour cette année, permettant au titre de gagner 5,21%.

(Rédigé par Claude Chendjou)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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