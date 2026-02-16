 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre dans le vert, une nouvelle semaine chargée en résultats commence
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 09:12

Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, alors qu'une nouvelle semaine chargée en résultats d'entreprises et données économiques débute.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,09% à 8.318,91 points vers 08h04 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,31% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,14%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,29%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 progresse de 0,26% et le Stoxx 600

.STOXX avance de 0,24%.

Ce lundi, le calme règne encore sur les marchés, mais la semaine s'annonce chargée.

La saison des résultats se poursuit en Europe et aux États-Unis, avec cette semaine en tête d'affiche Walmart

WMT.O , dont les chiffres trimestriels devraient donner des indications sur les tendances des dépenses de consommation après un mois de décembre décevant pour les ventes au détail.

Au programme de la journée, les investisseurs attendent la publication des données sur la production industrielle dans la zone euro à 10h00 GMT.

Sur le plan géopolitique, l'Iran cherche à conclure un accord nucléaire avec les États-Unis apportant des bénéfices économiques aux deux parties, a déclaré dimanche un diplomate iranien, quelques jours avant un second cycle de discussions entre Téhéran et Washington.

Aux valeurs, Maurel & Prom MAUP.PA abandonne 5,2%. Le groupe a salué lundi les mesures prises par le gouvernement américain pour permettre à certaines entreprises de reprendre leurs activités pétrolières et gazières au Venezuela, et a déclaré qu'il espérait obtenir une autorisation similaire dès que possible.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CAC 40
8 342,38 Pts Euronext Paris +0,37%
DAX
24 957,10 Pts XETRA +0,17%
EURO STOXX 50
6 008,58 Pts DJ STOXX +0,39%
FTSE 100
10 473,32 Pts FTSE Indices +0,26%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
MAUREL & PROM
7,4400 EUR Euronext Paris -3,94%
Pétrole Brent
67,43 USD Ice Europ -0,44%
Pétrole WTI
62,58 USD Ice Europ -0,37%
STOXX Europe 600
619,66 Pts DJ STOXX +0,32%
WALMART
133,8900 USD NASDAQ +0,19%
