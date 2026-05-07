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L'Europe ouvre dans le vert, tirée par l'optimisme géopolitique et les résultats
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 09:39

Les principales Bourses européennes sont en hausse en début de séance jeudi, portées par les résultats d'entreprise et la perspective d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,64% à 8.352,59 points vers 07h25 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,20%, tandis qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,42%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,49%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,17% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,14%.

La perspective d'un accord de paix entre Washington et Téhéran suscite des espoirs jusque sur les marchés, venant accentuer les résultats d'entreprises globalement positifs depuis le début de la saison.

Les investisseurs restent toutefois prudents face à l'optimisme du président américain Donald Trump qui n'en est pas à sa première mention d'une fin imminente du conflit pourtant entré dans son troisième mois, la question de la réouverture du détroit d'Ormuz restant notamment sans réponse.

"Le contenu des propositions de paix entre les États-Unis et l'Iran est maigre, mais le marché s'attend à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles actions militaires", a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille senior chez GCI Asset Management.

En plus de garder un oeil sur la géopolitique et de digérer la vague de résultats du matin avant celle du soir, les opérateurs ont également plusieurs indicateurs macroéconomiques à l'ordre du jour, dont les ventes au détail de la zone euro en fin de matinée.

Les commandes industrielles en Allemagne ​ont progressé de 5% en mars, a déclaré jeudi l'Office fédéral de la statistique, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur +1%.

À Paris, Trigano TRIA.PA grimpe de 5%, le fabricant de camping-cars ayant fait état la veille d'un chiffre d'affaires en progression de 6,2% sur le premier semestre de l'année.

Ailleurs en Europe, le groupe chimique belge Solvay

SOLB.BR chute de près de 8%, pénalisé par une baisse organique de 10,1% sur un an de son Ebitda au premier trimestre, citant un recul des prix et des volumes, des effets de change défavorables et les dépenses de transformation.

Le groupe italien de spiritueux Campari CPRI.MI plonge de 9%, malgré une hausse organique des revenus supérieure aux attentes au premier trimestre.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CAC 40
8 330,78 Pts Euronext Paris +0,38%
CAMPARI
5,822 EUR MIL -11,06%
DAX
24 955,27 Pts XETRA +0,15%
EURO STOXX 50
6 046,66 Pts DJ STOXX +0,32%
FTSE 100
10 382,68 Pts FTSE Indices -0,54%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Pétrole Brent
99,31 USD Ice Europ -2,60%
Pétrole WTI
93,12 USD Ice Europ -3,25%
SOLVAY
26,0200 EUR Euronext Bruxelles -9,84%
STOXX Europe 600
623,48 Pts DJ STOXX +0,04%
TRIGANO
161,7000 EUR Euronext Paris +5,89%
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