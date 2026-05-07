 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Beyond Meat recule en pré-ouverture après des prévisions de ventes faibles pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 10:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action du fabricant de substituts de viande Beyond Meat BYND.O a chuté de 11 % à 0,93 $ lors des échanges avant l'ouverture

** La société a prévu pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires inférieur aux estimations de Wall Street

** La société table sur un chiffre d'affaires compris entre 60 et 65 millions de dollars au deuxième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s'élèvent à environ 67 millions de dollars

** La société a invoqué une demande atone pour ses produits à base végétale, bien qu'elle ne se soit lancée que récemment dans de nouvelles catégories de produits à base végétale, en commercialisant notamment des boissons protéinées Beyond Immerse.

** La société affiche également un chiffre d'affaires de 58,2 millions de dollars au premier trimestre, ce qui correspond globalement aux estimations des analystes de 58,1 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action BYND affichait une hausse de 26,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BEYOND MEAT
1,0400 USD NASDAQ +13,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump à la Maison Blanche à Washington le 6 mai 2026 ( AFP / Kent NISHIMURA )
    Trump juge un accord "très possible" avec l'Iran, les marchés s'emballent
    information fournie par AFP 07.05.2026 11:38 

    Donald Trump a jugé mercredi "très possible" un accord de paix avec l'Iran, générant une chute du pétrole et une flambée des places boursières, même s'il a de nouveau agité la menace d'une reprise des bombardements. "Nous avons eu de très bonnes discussions dans ... Lire la suite

  • Les particuliers pourront dès fin juin commander un taxi à Bordeaux via l'application G7, une première en dehors de l'Ile-de-France ( AFP / Julie SEBADELHA )
    Les taxis G7 veulent se développer en province, à commencer par Bordeaux
    information fournie par AFP 07.05.2026 11:36 

    Les particuliers pourront dès fin juin commander un taxi à Bordeaux via l'application G7, une première en dehors de l'Ile-de-France, a annoncé mercredi l'entreprise, qui cherche à s'implanter sur des marchés pour l'heure dominés par Uber. Quelque 200 chauffeurs ... Lire la suite

  • Une femme passe à vélo devant une maison traditionnelle d'Amsterdam
    Une femme hospitalisée à Amsterdam, contamination par hantavirus soupçonnée
    information fournie par Reuters 07.05.2026 11:32 

    ‌Une Néerlandaise a été hospitalisée à ​Amsterdam en raison de symptômes compatibles avec une infection par hantavirus, a ​annoncé jeudi le ministère de la Santé aux ​Pays-Bas. Selon la radiotélévision ⁠néerlandaise RTL, cette femme est hôtesse ‌de l'air au sein ... Lire la suite

  • Les ministres des finances de la zone euro se réunissent à Bruxelles
    Zone euro: Les ventes au détail reculent moins que prévu en mars
    information fournie par Reuters 07.05.2026 11:29 

    ‌Les ventes au détail ​dans la zone euro ont diminué moins que prévu ​sur un mois en ​mars, selon les ⁠données publiées jeudi par ‌Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les ventes ​au ‌détail dans les pays ⁠partageant l'euro ont baissé de 0,1% en ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank