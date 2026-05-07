Beyond Meat recule en pré-ouverture après des prévisions de ventes faibles pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action du fabricant de substituts de viande Beyond Meat BYND.O a chuté de 11 % à 0,93 $ lors des échanges avant l'ouverture

** La société a prévu pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires inférieur aux estimations de Wall Street

** La société table sur un chiffre d'affaires compris entre 60 et 65 millions de dollars au deuxième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s'élèvent à environ 67 millions de dollars

** La société a invoqué une demande atone pour ses produits à base végétale, bien qu'elle ne se soit lancée que récemment dans de nouvelles catégories de produits à base végétale, en commercialisant notamment des boissons protéinées Beyond Immerse.

** La société affiche également un chiffre d'affaires de 58,2 millions de dollars au premier trimestre, ce qui correspond globalement aux estimations des analystes de 58,1 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action BYND affichait une hausse de 26,8 % depuis le début de l'année