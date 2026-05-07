Grève unitaire à la SNCF le 10 juin : les syndicats sonnent l'alarme face à "l'accélération des drames humains"

Les organisations syndicales pointent les lourdes conséquences humaines des restructurations au sein du groupe.

(illustration) ( AFP / - )

Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont annoncé mercredi un appel unitaire à la grève le mercredi 10 juin pour protester contre les "réorganisations" du groupe ferroviaire qui génèrent des "drames humains" chez les cheminots. "Les fédérations cheminotes déclarent l'état d'urgence face à la multiplication des drames (accidents du travail, arrêts maladie, suicides) engendrés par les restructurations compulsives et le processus de filialisation", indique un communiqué commun de la CGT Cheminots, Unsa ferroviaire, Sud Rail et la CFDT Cheminots publié à l'issue d'une assemblée générale mercredi.

"On voit une accélération des drames, qui s'accompagne d'une souffrance généralisée, des agents d'exécution aux cadres, car la restructuration au forceps et l'absence de pilotage amènent à une désorientation du corps social cheminot" a déclaré à l'AFP Romain Pitelet, secrétaire général adjoint de la CGT Cheminot, premier syndicat de l'entreprise publique.

"On en est à treize cas de suicide depuis quelques mois, une situation pas vécue dans l'entreprise depuis très longtemps" a-t-il ajouté en disant "ne pas vouloir instrumentaliser ces drames", mais vouloir "agir sur leurs causes".

Grève non-reconductible

"La concurrence, la filialisation, les transferts de personnels, les horizons bouchés, les réorganisations y compris dans des établissements qui ne sont pas soumis à des transferts, ce sont de vrais chocs pour les cheminots dont beaucoup n'ont les moyens de faire correctement leur travail" a-t-il ajouté.

L'appel à la grève unitaire souligne que les quatre syndicats "refusent" d'accompagner les transformations en cours et demandent leur "arrêt immédiat" ainsi que la réouverture de négociation salariales pour faire face à la facture énergétique et à l'inflation. Le mot d'ordre de grève, dit "carré", porte uniquement sur la journée du 10 juin, et n'est pas reconductible. "Nous espérons encore que la direction reviendra à la raison" et "remettra les cheminots au coeur des discussions", a dit M. Pitelet.