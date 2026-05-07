Trafic de médicaments: près de 270 arrestations dans 90 pays, annonce Interpol

Près de 270 personnes soupçonnées de trafic de médicaments ont été arrêtées et 66 groupes criminels démantelés lors d'une opération policière menée dans 90 pays ( AFP / Ozan KOSE )

Près de 270 personnes soupçonnées de trafic de médicaments ont été arrêtées et 66 groupes criminels démantelés lors d'une opération policière menée dans 90 pays, a indiqué jeudi Interpol qui s'inquiète particulièrement du détournement de produits antiparasitaires.

L'opération "Pangea XVIII", organisée en mars sur tous les continents, a également permis de saisir plus de 6 millions de remèdes illicites, d'une valeur de 15,5 millions de dollars, précise dans un communiqué l'organisation internationale de police criminelle, dont le siège est à Lyon (centre-est de la France).

Parmi les médicaments non homologués ou contrefaits saisis figurent des remèdes contre les troubles de l'érection, des sédatifs, des analgésiques, des antibiotiques ou encore des produits pour aider à l'arrêt de la cigarette.

"Grâce aux marchés en ligne et aux circuits d'approvisionnements informels, les criminels peuvent exploiter les failles de contrôles et cibler des personnes en quête de traitements rapides ou abordables", analyse le Secrétaire général d'Interpol, Valdecy Urquiza, qui met en garde contre des conséquences "graves, voire fatales".

L'organisation note une "forte hausse" des saisies de médicaments antiparasitaires, notamment des vermifuges uniquement autorisés en médecine vétérinaire. Ces produits, souvent présentés comme des "compléments alimentaires", sont vendus dans le cadre de "traitements alternatifs contre le cancer", précise Interpol, avant de souligner que "ces allégations ne sont étayées par aucune preuve scientifique".

L'usage de ce type de produits avait "déjà été observée" lors de la pandémie de Covid-19, rappelle Interpol.

La demande de produits pharmaceutiques liés "aux performances" et "au style de vie", tels que les stéroïdes et les peptides, continue de croître, "alimentée par les communautés de musculation et de fitness", poursuit Interpol.

Parmi les affaires notables de l'opération, une usine de production clandestine de médicaments a été démantelée en Bulgarie, où des millions de comprimés, ampoules et produits injectables ont été saisis. Au Burkina Faso, les autorités ont confisqué 384.000 gélules antibiotiques. En Côte d'Ivoire, une tonne d'ibuprofène contrefait a été découverte dans un véhicule.