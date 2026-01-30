L'Europe ouvre dans le vert sous une pluie de résultats

Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance vendredi, soutenues par une série de résultats d'entreprises bien accueillis.

Les investisseurs restent par ailleurs attentifs à l'annonce du nom du successeur de Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed), prévue plus tard dans la journée.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,21% à 8.087,99 points vers 08h18 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,58% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,03%, affecté par le recul des valeurs minières.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,39%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,28% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,25%.

La saison des résultats bat son plein et domine l'humeur des marchés en cette dernière séance du mois.

À Paris, Alten LTEN.PA gagne plus de 12% après avoir fait état jeudi soir d'un quatrième trimestre meilleur que prévu.

Ailleurs en Europe, Electrolux ELUXb.ST s'envole de 21% et est en passe d'enregistrer la meilleure séance depuis février 2027, le fabricant suédois d'appareils électroménagers ayant publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions.

Le groupe allemand de vêtements de sport Adidas ADSGn.DE progresse quant à lui de 4% après avoir annoncé jeudi le lancement d'un programme de rachat d'actions et un chiffre d'affaires record en 2025.

