L'Europe ouvre dans le vert sous une pluie de résultats
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 09:37

Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance vendredi, soutenues par une série de résultats d'entreprises bien accueillis.

Les investisseurs restent par ailleurs attentifs à l'annonce du nom du successeur de Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed), prévue plus tard dans la journée.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,21% à 8.087,99 points vers 08h18 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,58% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,03%, affecté par le recul des valeurs minières.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,39%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,28% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,25%.

La saison des résultats bat son plein et domine l'humeur des marchés en cette dernière séance du mois.

À Paris, Alten LTEN.PA gagne plus de 12% après avoir fait état jeudi soir d'un quatrième trimestre meilleur que prévu.

Ailleurs en Europe, Electrolux ELUXb.ST s'envole de 21% et est en passe d'enregistrer la meilleure séance depuis février 2027, le fabricant suédois d'appareils électroménagers ayant publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions.

Le groupe allemand de vêtements de sport Adidas ADSGn.DE progresse quant à lui de 4% après avoir annoncé jeudi le lancement d'un programme de rachat d'actions et un chiffre d'affaires record en 2025.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ADIDAS
150,350 EUR XETRA +4,77%
ALTEN
78,950 EUR Euronext Paris +11,59%
CAC 40
8 096,75 Pts Euronext Paris +0,31%
DAX
24 501,55 Pts XETRA +0,79%
EURO STOXX 50
5 929,74 Pts DJ STOXX +0,64%
FTSE 100
10 192,09 Pts FTSE Indices +0,20%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Pétrole Brent
70,35 USD Ice Europ -0,72%
Pétrole WTI
64,81 USD Ice Europ -1,19%
STOXX Europe 600
609,79 Pts DJ STOXX +0,44%
STOXX Europe 600 Basic Resources
744,49 Pts DJ STOXX -3,23%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

