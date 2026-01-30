Mort du général Morillon, ancien commandant de la force de l'ONU en Bosnie

Le général Philippe Morillon, le 24 avril 2007 à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Le général Philippe Morillon, ancien commandant des forces de l'ONU en Bosnie, est mort jeudi à l'âge de 90 ans, ont annoncé sur X l'armée de Terre et la ministre des Armées.

Ce général cinq étoiles, qui avait pris sa retraite militaire en 1996, avait commandé la Force de protection des Nations unies (Forpronu) en Bosnie de septembre 1992 à juillet 1993.

"L’armée de Terre a appris avec tristesse le décès du général Philippe Morillon. Grand serviteur de la France, il incarna en Bosnie la volonté de la communauté internationale de protéger les populations civiles", a affirmé dans la soirée le chef d'état-major de l'armée de terre Pierre Schill.

La ministre des Armée Catherine Vautrin a elle salué sur X "la mémoire de cette grande figure, cet officier qui a servi son pays tout au long d’une carrière exemplaire, qui l’a mené de saint Cyr au parlement européen en passant par Sarajevo".

"En ces temps incertains, que son sens de l’engagement inspire les plus jeunes générations", a-t-elle ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a également rendu hommage au général Morillon, qui a selon lui "incarné l’engagement le plus total au service de la France" et fut "tant défenseur de la paix que protecteur des populations civiles. Notre pays lui doit beaucoup".

Le nom du général Morillon reste intimement associé au drame de Srebrenica. Il avait acquis une notoriété mondiale en mars 1993 en lançant aux habitants de l'enclave assiégée par les forces serbes bosniaques: "Vous êtes à présent sous la protection des forces des Nations unies... Je ne vous abandonnerai jamais".

Deux ans plus tard, en juillet 1995, l'enclave tombait entre les mains des forces serbes de Bosnie conduites par le général Ratko Mladic, condamné depuis à perpétuité par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). Dans les jours suivants, quelque 8.000 hommes et adolescents musulmans ont été exécutés sommairement ou ont trouvé la mort dans des embuscades.

Au terme de sa carrière militaire, Philippe Morillon avait poursuivi une carrière politique comme député européen sous la bannière du parti centriste UDF.

