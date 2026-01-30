La Bourse de Paris s'affiche en petite hausse dans un environnement incertain

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en petite hausse vendredi, malgré l'environnement incertain actuel, les investisseurs naviguant entre risques géopolitiques, résultats d'entreprises et l'adoption imminente du budget en France.

Le CAC 40 prenait 0,42%, soit un gain de 34,71 points pour s'établir à 8.106,07 points vers 10H30. La veille, l'indice vedette CAC 40 a terminé à l'équilibre (+0,06%), grappillant 4,68 points pour s'établir à 8.071,36 points.

"Les marchés actions européens ont débuté la séance de manière contrastée", commente Neil Wilson, analyste chez Saxo Markets.

"Les actions montrent (...) des signes de prudence, les investisseurs cherchant à arbitrer entre les risques géopolitiques, le cœur de la saison des résultats et des valorisations toujours élevées", explique Daniela Hathorn, de Capital.com.

Côté politique intérieure, la ligne d'arrivée du marathon budgétaire est proche: le Premier ministre Sébastien Lecornu a activé vendredi matin pour la troisième fois l'article 49 alinéa 3 de la Constitution à l'Assemblée nationale, ultime étape avant l'adoption définitive du budget de l'Etat, attendue lundi.

"La France doit avoir un budget. Et donc, devant cet hémicycle, j'engage la responsabilité du gouvernement sur l'ensemble du PLF (projet de loi de finances, ndlr) pour 2026, sur la base de l'article 49 de la Constitution", s'est contenté de déclarer devant l'Assemblée nationale le Premier ministre qui s'était engagé à y renoncer au début de l'automne, à la demande du PS.

Eutelsat voit rouge

Le gouvernement français a empêché cette semaine Eutelsat, l'opérateur européen de satellites de communication, de vendre ses antennes au sol au fonds suédois EQT car il s'agit d'un "actif stratégique", a déclaré vendredi le ministre de l'Economie Roland Lescure.

"Ces antennes servent pour des communications civiles et aussi pour des communications militaires, (...) c'est évidemment un actif stratégique, a dit le ministre sur TF1, alors que l'Etat français est le premier actionnaire d'Eutelsat avec près de 30% du capital détenu par l'Agence des participations de l'Etat (APE).

"Cette décision est exclusivement liée au caractère critique de cette activité au regard de la souveraineté française et en aucun cas liée à la qualité de l'investisseur", a complété Bercy auprès de l'AFP.

Le titre Eutelsat perdait 6,17% à 2,21 euros vers 10H30 heure de Paris.

Euronext CAC40