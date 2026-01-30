Somfy envisage une réorganisation, près de 350 postes menacés en France

Le constructeur de moteurs de volets roulants et de domotique Somfy "envisage une réorganisation" et la suppression de 550 postes, dont 350 en France ( AFP / JEAN-PIERRE CLATOT )

Le constructeur de moteurs de volets roulants et de domotique Somfy "envisage une réorganisation" et la suppression de 550 postes, dont 350 en France, pour faire face au ralentissement du marché, a annoncé la direction.

"Bien qu'il soit indispensable, j'ai conscience de l'impact de ce projet pour les salariés", déclare son directeur général, Sébastien Picot, dans un communiqué. "Nous mettrons tout en oeuvre pour que (...) chaque collaborateur soit accompagné du mieux possible."

Le groupe à l'actionnariat familial assure que le projet serait "sans impact sur l'activité de production et de logistique". Il insiste par ailleurs sur "le maintien des sites industriels et logistiques français".

La procédure d'information et de consultation du CSE doit durer quatre mois. Le groupe précise qu'un "plan de départs volontaires précèderait tout départ contraint en France".

Somfy, fondé en 1969 à Cluses (Haute-Savoie), indique être affecté par "la faible dynamique du marché de la construction" en Europe, où le groupe réalise "la plus grande partie" de son chiffre d'affaires.

Il dit regarder du côté des Etats-Unis et de l'Asie pour trouver des relais de croissance sur le marché des stores d'intérieur et des rideaux motorisés, ainsi que du segment des bâtiments collectifs.

Le groupe affirme également que des "investissements importants" sont nécessaires pour "s'adapter à la dé-globalisation des échanges commerciaux", comme la hausse des droits de douane ou la régionalisation des normes et de l'hébergement des données.

Présent dans 59 pays, Somfy, dont le chiffre d'affaires était de 1,5 milliard d'euros en 2024, emploie près de 6.500 collaborateurs dans le monde, dont près de 2.800 en France.

Contactés par l'AFP, les syndicats n'étaient pas disponibles dans l'immédiat.