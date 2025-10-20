L'Europe ouvre dans le vert, semaine chargée à l'horizon

Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, alors que les marchés entament une semaine riche en résultats financiers et données économiques clef.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,63% à 8.225,91 points vers 07h47 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,07% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,52%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,96%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 est de 0,77% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,77%.

Ce lundi marque le début d'une semaine chargée en résultats financiers et en données économiques.

Aux Etats-Unis, malgré la paralysie partielle des administrations américaines, le bureau fédéral des statistiques a maintenu la publication des données sur l'inflation CPI, nécessaires pour un large éventail d'indexations et attendues vendredi.

Par ailleurs, les prix à la production en Allemagne, un indicateur clé de l'inflation, ont diminué plus que prévu en septembre sur un an, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées lundi.

Aux valeurs, Kering PRTP.PA progresse de 4,4% après avoir annoncé dimanche soir avoir accepté de vendre sa division beauté à L'Oréal OREP.PA pour 4 milliards d'euros

En revanche, Forvia FRVIA.PA est dans le rouge et recule de 3,5 après avoir fait état d'une baisse de 3,7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre à cause d'effets de changes négatifs.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)