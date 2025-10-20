 Aller au contenu principal
TKMS profite de l'essor du secteur de la défense après son IPO
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 13:04

Thyssenkrupp TKMS, fabricant de navires de guerre, fait ses débuts à la bourse de Francfort

par Christoph Steitz

Le titre TKMS a profité de l'essor mondial du secteur de la défense lors de sa première journée sur les marchés, lundi, pour s'échanger à 81 euros, conférant au constructeur de navires de guerre une valorisation environ deux fois plus élevée que prévu, à 5 milliards d'euros.

Cette introduction en Bourse est la dernière initiative en date du conglomérat allemand Thyssenkrupp visant à simplifier sa structure et à tirer parti de la demande croissante en matière d'équipements de défense.

Thyssenkrupp conservera une participation de 51% dans TKMS, dont le titre a commencé à être coté à la bourse de Francfort après la scission, le reste étant distribué à ses investisseurs.

Le titre Thyssenkrupp reculait de 20,7% vers 09h28 GMT lundi, reflétant le transfert de la participation dans l'activité navale. Il a cependant pris 10,2% après ajustement à la baisse du cours de clôture de vendredi pour tenir compte rétroactivement de la transaction

Basée dans le port allemand de Kiel, au nord de l'Allemagne, TKMS, dont les origines remontent à 187 ans, est le plus grand constructeur mondial de sous-marins et de frégates non nucléaires. Sa division Atlas Electronics produit également des technologies sous-marines, notamment des systèmes de déminage.

Les analystes s'attendaient à ce que la scission valorise l'entreprise entre 2,3 et 2,7 milliards d'euros.

(Christoph Steitz, Paolo Laudani, Ludwig Burger ; rédigé par Christoph Steitz et Matthias Williams ; Mara Vilcu pour la version française ; édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
Défense
