La branche navale de Thyssenkrupp démarre en fanfare à Francfort, sur fond de menace russe
information fournie par AFP 20/10/2025 à 13:04

Oliver Burkhard, patron de ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) lors de l'introduction à la Bourse de Francfort, le 20 octobre 2025 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Oliver Burkhard, patron de ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) lors de l'introduction à la Bourse de Francfort, le 20 octobre 2025 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

TKMS, la branche navale du conglomérat allemand Thyssenkrupp, faisait une entrée fracassante lundi à la Bourse de Francfort, marquant l'indépendance du spécialiste des sous-marins dans une Europe se réarmant face à la menace russe.

Vers 10H30 GMT, l'action TKMS se négociait au-dessus de 100 euros, après avoir été introduite à 60 euros vers 07H00 GMT sous les vivats du parquet de la Bourse, dépassant déjà les attentes des analystes.

Le fabricant de sous-marins et de corvettes est ainsi valorisée environ 6,5 milliards d'euros, pour plus de 63 millions d'actions composant le capital.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les budgets de la défense augmentent sensiblement en Europe, alors que les Etats-Unis de Donald Trump exhortent les 27 à prendre davantage en main leur propre sécurité.

En Allemagne, les dépenses consacrées aux forces armées devraient atteindre 162 milliards d'euros en 2029, plus du triple du budget de la défense d'avant-guerre en Ukraine.

"Nous franchissons une étape vers l'indépendance" et "c'est également un pas vers l'avenir de l'Europe", a salué le patron de la branche Oliver Burkhardt dans un discours, avant d'agiter traditionnellement la cloche pour célébrer les débuts du négoce.

Le leader mondial des sous-marins conventionnels s'éloigne ainsi de Thyssenkrupp, engagé dans une vaste restructuration de sa structure obsolète de conglomérat pour sortir de la crise.

Le groupe d'Essen (ouest) garde néanmoins le contrôle sur TKMS, avec 51% des parts. Le reste est partagé avec les actionnaires du conglomérat, qui ont reçu vendredi une action TKMS pour 20 actions Thyssenkrupp détenues.

"Nous avons besoin de cette flexibilité et de cette agilité, car les exigences à notre égard augmentent rapidement en raison des tensions géopolitiques croissantes", a ajouté M. Burkhardt.

En interview avec l'AFP lundi, Paul Glaser, directeur financier de TKMS, assure que l'entrée en bourse facilitera l'accès à des liquidités pour financer la croissance de l'entreprise et honorer les commandes.

"Avant, nous faisions partie d'un conglomérat, maintenant nous pouvons vraiment nous concentrer sur la défense", a-t-il assuré, constatant "une forte demande pour tous nos produits".

Bien que cette division ne représente qu'environ 6% du chiffre d'affaires de Thyssenkrupp en 2024, elle reste rentable grâce aux contrats avec plusieurs armées européennes et alliées et au dynamisme du réarmement européen, portant le carnet de commandes de TKMS à plus de 18 milliards d'euros.

Son introduction en Bourse complique par ailleurs toute fusion avec d'autres acteurs européens, le gouvernement allemand ayant obtenu un droit de veto et un siège au conseil de surveillance pour protéger la technologie sensible des sous-marins.

L'entrée en Bourse de TKMS a profité de l'appétit des investisseurs pour les valeurs défense. Leurs cours ont progressé de plus de 100% sur un an à Francfort, avec le fabricant du char Léopard, Rheinmetall, le spécialiste de l'électronique Hensoldt et le fabricant de boîtes de vitesse pour engins militaires Renk.

