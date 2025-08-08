 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 722,46
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe ouvre dans le vert pour clôre une semaine chargée
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 09:26

Les principales Bourses européennes, hormis le Dax, progressent légèrement vendredi en début de séance à l'issue d'une semaine intense, soutenues par une solide saison pour les résultats d'entreprises et les anticipations d'assouplissement monétaire aux Etats-Unis qui ont contrebalancé l'instauration de vastes droits de douane américains.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,27% à 7.730,07 points vers 07h15 GMT et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,23%.

A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,17%, plombé par la chute de plus de 7% du réassureur allemand Munich Re MUVGn.DE après l'abaissement de sa prévision 2025 pour les revenus d'assurance.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est stable, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 progresse de 0,18% et le Stoxx 600

.STOXX de 0,15%.

Dans les autres valeurs, Sanofi SASY.PA prend 1,7% après le relèvement de recommandation de J.P.Morgan à "surpondérer" contre "neutre".

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CAC 40
7 722,46 Pts Euronext Paris +0,17%
DAX
24 117,33 Pts XETRA -0,31%
EURO STOXX 50
5 331,60 Pts DJ STOXX 0,00%
FTSE 100
9 104,29 Pts FTSE Indices +0,04%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
MUENCHENER RUECKV
562,800 EUR XETRA -7,40%
Pétrole Brent
66,68 USD Ice Europ +0,41%
Pétrole WTI
64,10 USD Ice Europ +0,53%
SANOFI
81,0400 EUR Euronext Paris +0,25%
STOXX Europe 600
546,91 Pts DJ STOXX +0,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank