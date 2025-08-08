Chine: Les ventes de voitures baissent en juillet, la demande pour les hybrides mise à mal

Un piéton traverse un passage clouté à côté des voitures dans la circulation sur une route principale au coucher du soleil à Pékin

La croissance des ventes de voitures en Chine a ralenti en juillet, en raison d'une baisse de la demande pour les véhicules hybrides, tandis que la croissance des ventes de VE et de véhicules hybrides rechargeables dépasse celles des voitures à essence pour le cinquième mois consécutif.

Pour le mois de juillet, l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA) a indiqué que les ventes ont augmenté de 6,9% sur un an, pour atteindre 1,85 milliards de voitures vendues, contre 18,6% en juin.

La croissance des ventes de VE et de véhicules hybrides rechargeables a quant à elle ralenti à 12% le mois dernier, contre 29,7% en juin, tout en dépassant pour le cinquième mois consécutif les ventes de voitures à essence.

Les progrès réalisés sur les batteries et leur recharge a profité aux constructeurs de véhicules électriques, tels que Leapmotor, Xiaomi et Xpeng qui ont enregistré des ventes record en juillet.

A l'inverse, ces avancées ont pesé sur la demande pour les hybrides qui a continué de faiblir en juillet en Chine, les ventes des hybrides rechargeables et à autonomie prolongée ayant chuté de 3,6% par rapport à la même période l'année dernière.

BYD, le géant local des VE, a vu en juillet ses ventes de véhicules chuter en Chine pour le troisième mois consécutif, avec une baisse de 12% en glissement annuel. Le principal concurrent de Tesla a vu sa production baisser en juillet, ce qui n'était pas arrivé depuis 17 mois.

Li Auto, qui fait partie avec BYD des deux seuls fabricants chinois de VE cotés en bourse à être rentables sur l'ensemble de l'année, a enregistré le mois dernier une baisse de 40% de ses ventes sur un an.

L'industrie automobile a été dernièrement au cœur d'une campagne menée par Pékin contre la concurrence excessive dans les secteurs confrontés à une surcapacité et à des guerres de prix persistante.

Le mois dernier, un responsable du ministère de l'Industrie a déclaré que la Chine prendra des mesures pour stabiliser la croissance dans le secteur automobile et d'autres secteurs.

En juillet, la croissance des exportations automobiles s'est accélérée pour atteindre 25%, contre 23,8% en juin, selon les données de la CPCA.

L'association avait précédemment revu à la hausse ses prévisions de ventes et d'exportations automobiles pour cette année, citant des livraisons meilleures que prévu sur le marché local et à l'étranger.

(Rédigé par Qiaoyi Li, Zhang Yan et Brenda Goh ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)