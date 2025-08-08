France: Reprise de la production viticole attendue en 2025

Début des vendanges dans la région du champagne en France

La production de vin en France devrait connaître une augmentation comprise entre 10% et 17% en 2025 par rapport à l'année dernière, a déclaré vendredi l'Agreste, le service de la statistique et de la prospective du ministère français de l'Agriculture.

La production viticole devrait se situer entre 40 et 42,5 millions d'hectolitres en 2025, une nette augmentation par rapport au volume de 36,3 millions d'hectolitres enregistré l'année dernière.

Cette reprise est cependant atténuée par la perte de certains vignobles dans le sud-ouest de la France dans le cadre d'un programme de restructuration du secteur, précise l'Agreste dans ses premières estimations pour 2025.

L'estimation de production prévue est légèrement inférieure à la moyenne de 42,9 millions d'hectolitres enregistrée au cours des cinq dernières années, a-t-il indiqué.

Un hectolitre équivaut à environ 133 bouteilles de vin standard.

"En 2025, les conditions météorologiques ont été plus favorables. Le début d’été, sec et chaud, a permis de limiter la pression des maladies, et aucun aléa météorologique majeur n’est à signaler à ce stade", a souligné l'Agreste dans son rapport.

Selon le ministère, les vendanges pourraient commencer plus tôt que d'habitude dans de nombreuses régions.

En 2024, les pluies torrentielles ont endommagé les vignobles et d'autres terres agricoles, et les conditions humides ont favorisé l'apparition de maladies du raisin.

La hausse de la production viticole en 2025 pourrait être particulièrement forte dans les régions de Bourgogne, Champagne, Val de Loire et Charentes.

Dans les zones du sud-ouest comme Bordeaux et Languedoc-Roussillon, la reprise sera limitée par l'arrachage de certaines vignes, avec plus de 20.000 hectares supprimés depuis l'année dernière.

Le gouvernement a subventionné l'arrachage des vignes afin de lutter contre l'offre excédentaire face à la baisse de la consommation de vin. Cette approche est critiquée par certains producteurs qui estiment qu'elle rend les régions du sud plus vulnérables aux incendies.

Les estimations de la production viticole du ministère de l'Agriculture datent du 1er août. Elles seront mises à jour début septembre.

(Rédigé par Gus Trompiz, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)