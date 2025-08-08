 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Violences entre détenus: trois surveillants jugés en 2026
information fournie par AFP 08/08/2025 à 12:27

Trois surveillants pénitentiaires seront jugés en février pour avoir permis, voire encouragé, des violences entre détenus à la prison de Metz-Queuleu ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Trois surveillants pénitentiaires seront jugés en février pour avoir permis, voire encouragé, des violences entre détenus à la prison de Metz-Queuleu ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Trois surveillants pénitentiaires seront jugés en février pour avoir permis, voire encouragé, des violences entre détenus à la prison de Metz-Queuleu, a-t-on appris vendredi auprès du parquet.

Le procès se déroulera les 3 et 4 février 2026 devant le tribunal correctionnel de Metz, a indiqué à l'AFP le procureur de la République adjoint, Thomas Bernard, confirmant une information du quotidien Ouest-France.

Quatre hommes sont poursuivis pour violences aggravées pour avoir frappé d'autres détenus entre 2017 et 2018, tandis que leurs gardiens devront répondre de complicité de violences aggravées.

Neuf plaintes ont été déposées en 2018 mais seules six parties civiles se sont constituées pour ce procès, a précisé M. Bernard.

"Les victimes étaient tabassées dans leur cellule mais c'étaient les gardiens qui ouvraient les portes en indiquant les pointeurs", a déclaré à l'AFP Thomas Hellenbrand, avocat d'une des parties civiles.

Les "pointeurs", des personnes poursuivies pour des atteintes sexuelles dans le jargon des prisons, sont fréquemment victimes de violences de la part d'autres détenus.

"Quand je rendais visite à mon client en prison, j'avais l'impression qu'on le torturait", a raconté Me Hellenbrand, précisant que ces passages à tabac se sont produits à trois ou quatre reprises en l'espace d'un ou deux mois dans ce cas précis.

L'avocat s'est dit "scandalisé" par la lenteur de la procédure, avec un procès attendu plus de sept ans après les faits.

"L'enquête était facile à faire dans un milieu clos, on savait qui était de service au moment des faits", a-t-il déclaré. "Face à une défaillance aussi grave de l'administration pénitentiaire, il est honteux que la justice soit aussi défaillante".

"Les détenus sont déjà privés de liberté, ils n'ont pas à être en plus privés de sécurité", a dénoncé l'avocat.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank