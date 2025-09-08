 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 685,13
+0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe ouvre dans le vert, la France au centre de l'attention
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 09:13

Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, alors que le Premier ministre français François Bayrou s'apprête à engager la responsabilité de son gouvernement sur la question de l'endettement lors d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,46% à 7.710,46 points vers 07h03 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,71% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,17%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,55%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,40% et le Stoxx 600

.STOXX prend 0,41%.

Ce lundi, les marchés concentrent leur attention sur la situation politique en France, la crise parlementaire qui se joue à Paris n'ayant pas pour autant entamé l'appétit des investisseurs.

Le Premier ministre, François Bayrou, joue son va-tout lors d'un vote à haut risque à l'Assemblée nationale, les forces d'opposition étant en mesure de chasser du pouvoir son gouvernement en place depuis janvier.

L'opposition parlementaire, du Rassemblement national (RN) au Parti socialiste (PS) en passant par La France insoumise (LFI) et les Écologistes, ont déjà annoncé leur intention de ne pas lui accorder leur confiance.

Si François Bayrou n'obtient pas la majorité absolue lors du vote à l'Assemblée, il devra remettre la démission de son gouvernement au président de la République, Emmanuel Macron, qui devra l'accepter ou non et désigner un successeur le cas échéant.

Sur le front des données économiques, les exportations allemandes ont baissé de façon inattendue en juillet par rapport au mois précédent et ont reculé de -0,6%, selon les données de l'Office fédéral de la statistique.

Aux valeurs, à Londres, Phoenix Group PHNX.L abandonne 3,28% après ses résultats.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CAC 40
7 685,13 Pts Euronext Paris +0,13%
DAX
23 781,55 Pts XETRA +0,78%
EURO STOXX 50
5 344,69 Pts DJ STOXX +0,50%
FTSE 100
9 218,34 Pts FTSE Indices +0,11%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
PHOENIX GRP
634,500 GBX LSE -5,30%
Pétrole Brent
66,43 USD Ice Europ +1,16%
Pétrole WTI
62,77 USD Ice Europ +1,37%
STOXX Europe 600
550,72 Pts DJ STOXX +0,27%
