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L'Europe ouvre dans le vert grâce au récul du pétrole
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 09:41

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Les principales Bourses européennes avancent légèrement lundi en début de séance, les investisseurs évaluant l'annonce américaine d'un cessez-le-feu énergétique entre l'Ukraine et la Russie, tout en se préparant au début de la saison des résultats d'entreprise.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,59% à 7.849,40 points vers 07h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,56% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,51%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 0,67%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,55% et le Stoxx 600 .STOXX 0,55%.

Le marché analyse les répercussions de l'annonce faite dimanche par Washington, selon laquelle la Russie et l'Ukraine auraient conclu un accord de cessez-le-feu concernant les infrastructures énergétiques.

Les cours du pétrole reculent légèrement, ce qui freine les rendements obligataires et soutient les actions, bien que le dirigeant ukrainien, Volodimir Zelensky, ait rapidement démenti cet accord, tandis que Moscou n'a pour l'instant fait aucun commentaire.

L'escalade des tensions entre les Houthis yéménites et l'Arabie saoudite impose en outre une certaine prudence, la situation restant très instable au Moyen-Orient, au coeur d'un conflit qui s'enlise et qui attise les craintes d'inflation dans le monde entier.

Les investisseurs restent également attentifs aux tensions sur le marché de la dette souveraine, notamment en France, même s'il reste relativement calme en ce début de semaine, en partie en raison de l'absence des investisseurs sur le marché obligataire américain à l'occasion de la fête de Christophe Colomb.

"La situation française est bien entendu à suivre de près, d'autant plus par son caractère systémique pour la zone euro. Il est toutefois nécessaire, pour les investisseurs, de prendre du recul vis-à-vis d'une situation européenne loin d'être si mauvaise dans sa globalité", souligne Enguerrand Artaz, stratégiste chez la Financière de l'Échiquier (LFDE).

La séance est pauvre en indicateurs macroéconomiques, mais la semaine s'annonce néanmoins intense avec les chiffres de l'inflation américaine et les résultats des banques de Wall Street prévus dans les prochains jours.

Dans la zone euro, le géant du luxe LVMH LVMH.PA donnera le coup d'envoi de la publication des résultats du troisième trimestre après la clôture.

Aux valeurs, Nexans NEXS.PA gagne 1,55% après que Jefferies a relevé sa recommandation sur la valeur.

Vallourec SA VLLP.PA grimpe de 4,47% après avoir remporté un contrat majeur avec TotalEnergies TTEF.PA pour le champ gazier d'Absheron en Azerbaïdjan.

Le secteur automobile se distingue, Renault RENA.PA progressant de 3,2%, Valeo VLOF.PA de 2,2%, Forvia FRVIA.PA de 3,4%, après que la Chine et l'Union européenne (UE) sont parvenues à un accord visant à réduire de plus de moitié les exportations chinoises de voitures hybrides vers le bloc.

Stellantis STLAM.MI prend 2,20% et Volkswagen VOWG.DE 1,47%, bien que ce dernier ait annoncé une baisse de ses livraisons trimestrielles.

Le titre Nordex NDXG.DE prend 2,5%, le fabricant d'éoliennes ayant annoncé que ses prises de commandes de projets au troisième trimestre avaient augmenté de 30% par rapport à la même période de l'année précédente.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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