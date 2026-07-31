L'Europe ouvre dans le vert avec les résultats et le rebond de la "tech"

Les principales Bourses européennes avancent vendredi en début de séance, portées par une nouvelle vague de résultats d'entreprises et dans un contexte de regain de confiance des investisseurs dans le secteur technologique.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,96% à 8.567,26 points vers 07h37 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,94% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,72%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 1,07%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,99% et le Stoxx 600 .STOXX 0,95%.

Les valeurs technologiques mènent la danse vendredi, suivant la tendance donnée par Wall Street la veille et par les marchés asiatiques plus tôt dans la matinée, alors que les inquiétudes concernant les investissements dans l'IA, qui avaient pesé sur le secteur en début de semaine, se sont apaisées.

Le compartiment technologique du Stoxx 600 .SX8P avance de 2%, et les groupes liés à l'industrie des puces électroniques, tels qu'ASML ASML.AS , ASMI ASMI.AS ou Infineon IFXGn.DE progressent d'entre 3% et 7%.

À Paris, les investisseurs analysent également la dernière série de résultats d'entreprises, parmi lesquels se distinguent ceux de la banque Crédit Agricole CAGR.PA , qui progresse de 3,3%, et ceux de Saint-Gobain SGOB.PA , qui avance de 6,4%.

Engie ENGIE.PA , qui a revu à la hausse son objectif 2026 de résultat net, gagne près de 4%.

Vivendi VIV.PA plonge en revanche de 13%, affecté par les résultats d'Universal Music Group UMG.AS (-22%), dont le bénéfice net a chuté de 85%.

Ailleurs en Europe, Puma PUMG.DE , qui a fait état d'une perte d'exploitation moins forte que prévu, abandonne 6%.

Les investisseurs attendent les données préliminaires de l'inflation dans la zone euro pour le mois de juillet, qui devrait montrer une accélération après la reprise des frappes au Moyen-Orient.

En France, l'inflation harmonisée a connu une progression plus forte que prévu sur un an en juillet, à 2,4%, portée par les services et par l'énergie.

(Rédigé par Diana Mandiá)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|