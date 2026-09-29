L'Europe ouvre dans le vert avec la "tech", le pétrole reste un frein

Des traders travaillent en salle des marchés

Les principales Bourses européennes progressent mardi en début de ‌séance, portées par la technologie, même si les prix toujours élevés du pétrole et les tensions sur l'obligataire restent ​en toile de fond.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,22% à 8.096,52 points vers 07h35 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,38% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,53%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,74%, le FTSEurofirst 300 ​0,64% et le Stoxx 600 0,58%.

L'impasse au Moyen-Orient continue d'influencer le moral des marchés et maintient les prix du pétrole, et donc les craintes d'inflation, ​au rang des principales préoccupations des opérateurs.

Bien que les exportations ⁠de brut des principaux producteurs du Moyen-Orient aient rebondi en septembre, l'absence de progrès concrets vers un ‌retour à la normale dans le détroit d'Ormuz continue de tendre les prix énergétiques.

"Le rejet par Donald Trump de la proposition iranienne ravive la prime de risque sur le pétrole, ​sans créer de nouvelle pénurie", explique Matéis ‌Mouflet, analyste chez XTB France, qui estime que le cours du Brent, le contrat ⁠de référence du marché, devrait osciller entre 93 et 108 dollars.

La baisse des rendements obligataires offre mardi un répit aux actions, même si le marché de la dette souveraine reste confronté à une réévaluation brutale des anticipations sur ⁠les hausses de taux ‌prévues par les banques centrales et aux craintes budgétaires dans des pays comme la France.

À ⁠la fin du deuxième trimestre, la dette publique de la deuxième économie de la zone euro s'est établi à ‌119% du PIB, après 117,5% au premier trimestre, montre un communiqué publié mardi par l'Insee.

Aux valeurs, ⁠à Paris, Vinci, ADP et Eiffage abandonnent de 2% à 3,9% alors que le ⁠gouvernement français va proposer d'alourdir ‌la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) dans le cadre du budget 2027, dont le ​projet sera présenté ce jeudi.

Legrand grimpe pour sa part ‌de plus de 6% après avoir relevé ses prévisions à moyen terme.

Ailleurs en Europe, le chocolatier suisse Lindt&Spruengli, qui a revu à la baisse ​sa prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'année, plonge de 6,2%.

Au niveau sectoriel, la technologie se distingue avec un gain de 1,87%, portée par les actions liées aux puces, alors qu'Anthropic, dont le prospectus d'introduction ⁠en Bourse a été vu par Reuters, mise massivement sur le fait que l'IA transformera l'économie mondiale plus profondément que l'industrialisation, l'électricité et Internet.

La compagnie allemande de transport de conteneurs Hapag-Lloyd progresse de près de 3% après avoir revu à la hausse lundi soir ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tout en précisant que celles-ci pourraient évoluer en raison d'un degré élevé d'incertitude lié à la volatilité des taux de fret et aux tensions géopolitiques.

(Rédigé par ​Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)