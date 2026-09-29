Légère baisse des permis de construire de logements en août

Le nombre de permis de construire accordés en août pour les logements a légèrement baissé par rapport à juillet, tandis que les ouvertures de chantiers ont progressé pour le troisième mois consécutif, selon des données provisoires publiées mardi par le ministère de la Ville et du Logement.

( AFP / DAMIEN MEYER )

En août, 29.749 logements ont été autorisés à la construction, 1,1% de moins qu'en juillet, en raison d'un "léger recul des autorisations de logements individuels", qui baissent de 2,1%, détaille le Service des données et études statistiques (SDES) du gouvernement, qui corrige ses données mensuelles des variations saisonnières et des jours ouvrables.

Les permis accordés pour des logements collectifs sont restés quasi stables d'un mois sur l'autre, avec un total de 18.007 unités.

En cumulé de septembre 2025 à août 2026, 369.723 logements ont été autorisés à la construction, soit 9,7% de moins que la moyenne des cinq années précédentes. Depuis le début de l'année, "le niveau mensuel moyen des autorisations est au même niveau que celui observé sur l'ensemble de l'année 2025", précise le SDES.

Les ouvertures de chantier, qui traduisent le nombre de logements réellement en construction, enregistrent elles une hausse de 4,1% en août, à 27.663 unités, après déjà deux mois de croissance.

Sur un an, 300.244 logements ont été mis en chantier, soit 9,5% de moins que la moyenne de cinq années précédentes.

Il s'agit de données provisoires, susceptibles d'être révisées, souligne le SDES. Le nombre de permis accordés en juillet a d'ailleurs été revu à la hausse et l'évolution mensuelle par rapport à juin est désormais nulle, contre une baisse de 2,5% indiquée lors de la précédente publication.

La construction neuve est confrontée à une grave crise depuis plus trois ans, du fait de l'augmentation des coûts de construction, de la hausse des taux d'intérêt qui a bloqué les projets d'achat immobilier de nombreux ménages et de la fin de mesures de soutien à l'investissement locatif.

Les fédérations du bâtiment et de la promotion alertent sur l'impact de cette crise sur les entreprises et artisans du secteur qui ont déjà perdu au moins 100.000 emplois depuis 2022.

Le Sénat a adopté en juin un projet de loi du gouvernement visant à construire 400.000 logements neufs par an, via des mesures de simplification et une incitation fiscale à l'investissement locatif. Le texte a été validé par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale le 23 septembre et sera examiné en plénière courant novembre.