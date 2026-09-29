Legrand vise plus haut pour 2030, la Bourse applaudit

Legrand bondit de plus de 7% mardi à la Bourse de Paris et prend la tête du CAC 40, les investisseurs saluant le relèvement des objectifs financiers du groupe à horizon 2030. Les nouvelles ambitions de l'équipementier électrique sont également bien accueillies par les analystes.

Les investisseurs saluent le net relèvement des ambitions financières du groupe à horizon 2030. Les nouveaux objectifs dévoilés à l'occasion de son CMD à Singapour sont également bien accueillis par les analystes, même si certains, à l'image d'UBS, estiment qu'une partie des bonnes nouvelles est déjà intégrée dans les attentes du marché.

L'équipementier électrique a annoncé lundi soir viser désormais une croissance organique annuelle comprise entre 6% et 8% entre 2027 et 2030, contre 3% à 5% dans son précédent plan présenté en 2024.

Legrand a également relevé ses ambitions en matière de rentabilité, avec une marge opérationnelle ajustée moyenne comprise entre 21% et 22% du chiffre d'affaires, contre environ 20% précédemment. Cet objectif est annoncé après prise en compte de l'impact des acquisitions et des coûts de restructuration.

La croissance externe occupera justement une place centrale dans la stratégie du groupe au cours des prochaines années. Legrand vise désormais une contribution moyenne des acquisitions d'environ 5% par an. Le groupe entend parallèlement gérer plus activement son portefeuille et prévoit entre 500 millions et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires de cessions sur la période 2027-2030.

Les nouvelles ambitions sont particulièrement bien accueillies par Jefferies, qui reste à l'achat sur Legrand. La banque juge les objectifs supérieurs à ses attentes en matière de croissance, de contribution des acquisitions et de rentabilité. Elle souligne notamment le relèvement de l'objectif de marge, qu'elle considère comme l'une des annonces les plus significatives du nouveau plan.

Selon Jefferies, ces objectifs pourraient permettre à Legrand d'atteindre environ 16,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2030, avec un résultat opérationnel ajusté environ 8% supérieur au consensus Visible Alpha.

Même tonalité favorable chez RBC, qui maintient sa recommandation "surperformance" et son objectif de cours de 160 euros. La banque estime que le relèvement des ambitions témoigne de la confiance de la direction dans la pérennité de la croissance et souligne la capacité attendue de Legrand à améliorer ses marges malgré une politique d'acquisitions plus soutenue. Selon ses calculs, les nouveaux objectifs pourraient conduire à un résultat opérationnel ajusté en 2030 supérieur de 9% au consensus au point médian de la fourchette, l'écart pouvant atteindre 17% dans le scénario haut.

UBS se montre plus mesurée. La banque maintient son opinion neutre à l'issue du CMD et juge les annonces globalement positives, mais considère que les nouveaux objectifs de croissance organique et de rentabilité sont déjà largement intégrés dans les anticipations du marché. Le consensus table déjà, selon UBS, sur une croissance organique moyenne de 6,7% et une marge proche de 22% à horizon 2030.

La banque voit en revanche davantage de potentiel dans la stratégie de croissance externe. L'objectif d'une contribution annuelle de 5% des acquisitions, associé au programme de cessions, pourrait représenter selon UBS un potentiel d'environ 6% par rapport aux prévisions actuelles du consensus.

Sur le plan opérationnel, UBS souligne également les avancées de Legrand dans le refroidissement liquide des data centers, ainsi que le potentiel d'Avtron. L'offre 800 VDC est jugée crédible, même si sa commercialisation, attendue à partir du second semestre 2027, devra encore confirmer les ambitions du groupe.

Legrand n'a en revanche pas modifié ses objectifs en matière de génération de trésorerie. Le groupe vise toujours un cash-flow libre représentant 13% à 15% de son chiffre d'affaires, avec un taux de conversion supérieur à 100% en moyenne.

Le groupe prévoit de consacrer environ 60% de son free cash-flow aux acquisitions, tout en maintenant un dividende représentant environ 50% du résultat net. Des rachats d'actions sélectifs pourront compléter cette politique, avec un objectif de ratio de dette nette sur Ebitda compris entre 1,5 et 2,5 fois.