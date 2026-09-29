Carrefour veut racheter le distributeur Codifrance (Coccimarket, Coccinelle) pour 155 millions d'euros (presse)

Le géant français de la distribution Carrefour souhaite acheter pour 155 millions d'euros le distributeur spécialisé dans le commerce de proximité Codifrance et son réseau de 3.000 supérettes, dont Coccimarket et Coccinelle, au groupe belge Colruyt, selon des informations du média La Lettre.

( AFP / PASCAL PAVANI )

D'après ce média en ligne, l'offre de Carrefour, déposée pendant l'été, a été examinée vendredi en conseil d'administration par Colruyt et "est en bonne voie d'aboutir". Carrefour s'engage "à reprendre les 500 salariés et les deux bases logistiques de Codifrance pendant dix-huit mois", d'après La Lettre.

"Les discussions achoppent toutefois encore sur quelques points, comme le nombre de franchisés prêts à passer dans le giron de Carrefour ou encore le choix des magasins situés en Belgique que le distributeur français céderait en parallèle à Colruyt", ajoute La Lettre.

Contacté, Carrefour n'a pas souhaité commenter ces éléments.

Créé en 1969, Codifrance est un distributeur alimentaire spécialisé dans les commerces de proximité. Sur son site, il dit assurer l'approvisionnement de plus de 3.000 supérettes, dont 800 sous enseigne Coccinelle, Coccimarket, Panier Sympa, VivÉco et Épi Service.

L'entreprise a également deux gros entrepôts de 25.000 m2, l'un dans le Calvados et le second dans le Loiret, où se situe son siège.

Son chiffre d'affaires s'est établi à 300 millions d'euros en 2025.

Selon La Lettre, le groupement Mousquetaires (Intermarché, Netto) a également déposé une offre en juillet pour acquérir Codifrance, d'un peu plus de 120 millions d'euros.