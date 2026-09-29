Shein plonge de plus de 10% après ses premiers résultats depuis l'IPO

Le logo de la marque de mode Shein

Shein, le détaillant ‌chinois de la "fast-fashion" a plongé mardi de plus de 10% à la Bourse ​de Hong Kong après avoir fait état d'une baisse de 67% de son bénéfice trimestriel, ce qui a ravivé les inquiétudes des investisseurs concernant les marges ​et le ralentissement de la croissance.

Il s'agit des premiers résultats publiés par le groupe chinois depuis son ​début en Bourse ce mois-ci.

Les investisseurs et ⁠les analystes surveillent de près le moindre signe indiquant un ralentissement de ‌la croissance par rapport au rythme effréné qui a propulsé l'ascension fulgurante de Shein et son introduction en Bourse.

Le groupe a ​fait état d'un bénéfice ‌net ajusté de 228 millions de dollars au deuxième ⁠trimestre et d'une marge de 2,1%, contre 6,2% un an plus tôt, sur fond de flambée des coûts du kérosène et du fret, deux postes très ⁠sensibles pour ce distributeur ‌qui expédie par avion des vêtements bon marché à des ⁠clients du monde entier.

Les ventes en Europe ont en outre souffert des ‌hausses de prix et de la baisse de la publicité en ⁠ligne, dans la perspective de l'instauration par l'Union européenne (UE) d'une ⁠taxe de 3 ‌euros sur les petits colis.

Le groupe doit également composer avec d'importants droits de ​douane et d'autres mesures décidées par les ‌Etats-Unis, dans un contexte de surveillance accrue de ses pratiques.

Le directeur général et président de Shein, ​Yangtian Xu, a déclaré lundi qu'une de ses principales priorités était d'augmenter le niveau des stocks en Europe et que l'entreprise prévoyait de se ⁠lancer dans la vente de vêtements à prix plus élevés afin de renforcer sa rentabilité.

La baisse de mardi a ramené la capitalisation boursière de Shein à environ 17 milliards de dollars, contre environ 26 milliards de dollars lors de son IPO.

(Anne Marie Roantree, Selena Li et Yantoultra Ngui ; version française Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)