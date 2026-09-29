Shein plonge de plus de 10% après ses premiers résultats depuis l'IPO

Le logo de la marque de mode Shein
Shein, le détaillant chinois de la "fast-fashion" a plongé mardi de plus de 10% à la Bourse de Hong Kong après avoir fait état d'une baisse de 67% de son bénéfice trimestriel, ce qui a ravivé les inquiétudes des investisseurs concernant les marges et le ralentissement de la croissance.
Il s'agit des premiers résultats publiés par le groupe chinois depuis son début en Bourse ce mois-ci.
Les investisseurs et les analystes surveillent de près le moindre signe indiquant un ralentissement de la croissance par rapport au rythme effréné qui a propulsé l'ascension fulgurante de Shein et son introduction en Bourse.
Le groupe a fait état d'un bénéfice net ajusté de 228 millions de dollars au deuxième trimestre et d'une marge de 2,1%, contre 6,2% un an plus tôt, sur fond de flambée des coûts du kérosène et du fret, deux postes très sensibles pour ce distributeur qui expédie par avion des vêtements bon marché à des clients du monde entier.
Les ventes en Europe ont en outre souffert des hausses de prix et de la baisse de la publicité en ligne, dans la perspective de l'instauration par l'Union européenne (UE) d'une taxe de 3 euros sur les petits colis.
Le groupe doit également composer avec d'importants droits de douane et d'autres mesures décidées par les Etats-Unis, dans un contexte de surveillance accrue de ses pratiques.
Le directeur général et président de Shein, Yangtian Xu, a déclaré lundi qu'une de ses principales priorités était d'augmenter le niveau des stocks en Europe et que l'entreprise prévoyait de se lancer dans la vente de vêtements à prix plus élevés afin de renforcer sa rentabilité.
La baisse de mardi a ramené la capitalisation boursière de Shein à environ 17 milliards de dollars, contre environ 26 milliards de dollars lors de son IPO.
(Anne Marie Roantree, Selena Li et Yantoultra Ngui ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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