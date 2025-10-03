L'Europe ouvre dans le vert avant les PMI

Les principales Bourses européennes sont en hausse en début de séance vendredi, alors que les marchés attendent avec impatience la publication des indices PMI en Europe.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,38% à 8.087,61 points vers 07h05 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,33% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,34%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,31%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,29% et le Stoxx 600

.STOXX gagne 0,33%.

Ce vendredi, les investisseurs attendent la publication des indices PMI de plusieurs grands pays en Europe, à partir de 07h50 GMT.

En revanche, aux Etats-Unis, les traders n'attendent plus les données clef du rapport sur l'emploi américain ce même jour, annulé en raison du "shutdown", qui a déjà a empêché a publication des inscriptions hebdomadaires américaines au chômage jeudi.

Les investisseurs semblent prêts à laisser du temps à Washington pour résoudre ses désaccords, même si une fermeture prolongée pourrait commencer à affecter les marchés, estime Weiheng Chen, stratège en investissement mondial chez JP Morgan Private Bank.

Aux valeurs, à Paris, Legrand LEGD.PA est dans le vert, avance de 1,3% après avoir annoncé le rachat du groupe américain Avtron Power Solutions.

En revanche, à Londres, J D Wetherspoon JDW.L recule de 5,3% après ses résultats.

