CAC 40
8 088,48
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe ouvre dans le vert avant les PMI
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 09:10

Les principales Bourses européennes sont en hausse en début de séance vendredi, alors que les marchés attendent avec impatience la publication des indices PMI en Europe.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,38% à 8.087,61 points vers 07h05 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,33% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,34%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,31%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,29% et le Stoxx 600

.STOXX gagne 0,33%.

Ce vendredi, les investisseurs attendent la publication des indices PMI de plusieurs grands pays en Europe, à partir de 07h50 GMT.

En revanche, aux Etats-Unis, les traders n'attendent plus les données clef du rapport sur l'emploi américain ce même jour, annulé en raison du "shutdown", qui a déjà a empêché a publication des inscriptions hebdomadaires américaines au chômage jeudi.

Les investisseurs semblent prêts à laisser du temps à Washington pour résoudre ses désaccords, même si une fermeture prolongée pourrait commencer à affecter les marchés, estime Weiheng Chen, stratège en investissement mondial chez JP Morgan Private Bank.

Aux valeurs, à Paris, Legrand LEGD.PA est dans le vert, avance de 1,3% après avoir annoncé le rachat du groupe américain Avtron Power Solutions.

En revanche, à Londres, J D Wetherspoon JDW.L recule de 5,3% après ses résultats.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CAC 40
8 087,24 Pts Euronext Paris +0,38%
DAX
24 481,00 Pts XETRA +0,24%
EURO STOXX 50
5 657,22 Pts DJ STOXX +0,20%
FTSE 100
9 464,40 Pts FTSE Indices +0,39%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
J D WETHERSPOON
638,250 GBX LSE -4,02%
LEGRAND
143,2500 EUR Euronext Paris +0,81%
Pétrole Brent
64,59 USD Ice Europ +0,42%
Pétrole WTI
61,01 USD Ice Europ +0,44%
STOXX Europe 600
569,99 Pts DJ STOXX +0,42%
