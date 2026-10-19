L'Europe ouvre dans le rouge, les violences du week-end pénalisent le CAC 40

Troubles civils à Paris
Les principales Bourses européennes reculent lundi en début de séance, le CAC 40 de Paris souffrant particulièrement après un week-end marqué par les violences et les pillages dans les rues françaises, qui ont intensifié les craintes politiques et budgétaires autour de la deuxième économie de la zone euro.
L'indice vedette de la Bourse de Paris perd 1,19% à 7.861,95 points vers 07h20 GMT, plombé par les valeurs du secteur bancaire, Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole reculant toutes plus de 2%, ainsi que par une nouvelle hausse des rendements de la dette souveraine française.
Emmanuel Macron a dénoncé dimanche dans une allocution à l'Elysée une "violence débridée" qu'il a imputée à des "factieux" d'ultra-gauche et à des délinquants, en marge de vastes mobilisations contre la hausse du coût de la vie qui se sont déroulées dans tout le pays samedi.
Ces tensions, qui surgissent alors que l'Assemblée nationale examine le projet de budget 2027, ajoutent une couche d'incertitude politique à une économie déjà sous surveillance des marchés.
Le recul des Bourses est moins marqué ailleurs en Europe.
À Francfort, le Dax recule de 0,71% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,61%.
L'indice EuroStoxx 50 perd 0,80%, le FTSEurofirst 300 0,59% et le Stoxx 600 0,60%.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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