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L'Europe ouvre dans le rouge, les violences du week-end pénalisent le CAC 40
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 09:30

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Troubles civils à Paris

Troubles civils à Paris

Les principales Bourses ‌européennes reculent lundi en début de séance, le ​CAC 40 de Paris souffrant particulièrement après un week-end marqué par les violences et les pillages dans les ​rues françaises, qui ont intensifié les craintes politiques et budgétaires autour ​de la deuxième économie de ⁠la zone euro.

L'indice vedette de la Bourse de ‌Paris perd 1,19% à 7.861,95 points vers 07h20 GMT, plombé par les valeurs du ​secteur bancaire, Société ‌Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole reculant ⁠toutes plus de 2%, ainsi que par une nouvelle hausse des rendements de la dette souveraine française.

Emmanuel ⁠Macron a dénoncé ‌dimanche dans une allocution à l'Elysée une "violence ⁠débridée" qu'il a imputée à des "factieux" d'ultra-gauche et ‌à des délinquants, en marge de vastes ⁠mobilisations contre la hausse du coût de ⁠la vie ‌qui se sont déroulées dans tout le pays samedi.

Ces ​tensions, qui surgissent alors ‌que l'Assemblée nationale examine le projet de budget 2027, ajoutent une couche ​d'incertitude politique à une économie déjà sous surveillance des marchés.

Le recul des Bourses est moins ⁠marqué ailleurs en Europe.

À Francfort, le Dax recule de 0,71% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,61%.

L'indice EuroStoxx 50 perd 0,80%, le FTSEurofirst 300 0,59% et le Stoxx 600 0,60%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité ​par Augustin Turpin)

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8 commentaires

  • 10:31

    Marine ne sera pas présidente il vont tout faire pour la Dead ! ont va revoir les mémes dans six mois épicétou

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