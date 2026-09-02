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L'Europe ouvre dans le rouge, le regain de tensions Moyen-Orient inquiète
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 09:34
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Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance mercredi, la reprise des frappes entre les États-Unis et l'Iran se poursuivant, ce qui renforce les prévisions de resserrement monétaire.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,14% à 8.289,88 points vers 07h20 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI perd 0,19% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,25%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E grignote 0,01%, tandis que le FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,10% et le Stoxx 600

.STOXX de 0,12%.

Les États-Unis et l'Iran ont échangé mardi soir de nouveaux tirs, confirmant la reprise des hostilités observée depuis ce week-end après une accalmie de plusieurs semaines.

Les médias iraniens ont fait état d'attaques en de multiples endroits à travers le pays, notamment près du détroit d'Ormuz, que Téhéran interdit aux pétroliers de franchir sans son autorisation.

Cette recrudescence des tensions au Moyen-Orient balaye ainsi les espoirs des investisseurs d'une amélioration de l'approvisionnement mondial en pétrole par le détroit d'Ormuz, fortement perturbé depuis le début du conflit il y a maintenant plus de six mois.

En conséquence, les prix du pétrole grimpent à leur plus haut niveau depuis près de cinq semaines, le Brent s'échangeant à plus de 95 dollars le baril, ce qui attise les craintes inflationnistes et de hausse des taux alors qu'approchent les réunions des principales banques centrales.

Aux valeurs, L'Oréal OREP.PA gagne 1,1% après un relèvement de recommandation de la part d'Exane BNP Paribas, tandis que Société Générale SOGN.PA recule de 1,2% après un abaissement de la recommandation de Goldman Sachs.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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