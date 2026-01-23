L'Europe ouvre dans le rouge en attendant les PMI

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance vendredi avant la publication des indices PMI en Europe et à la fin d'une semaine marquée par de vives tensions entre les Etats-Unis et leurs alliés européens sur la question du Groenland.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,41% à 8.115,51 points vers 08:04 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,16% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,01%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,38%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,20% et le Stoxx 600

.STOXX abandonne 0,19%.

Le locataire de la Maison blanche a écarté mercredi toute prise de contrôle du Groenland par la force et a déclaré qu'il n'imposerait pas de droits de douane de 10% à plusieurs pays européens hostiles au projet, comme il l'avait menacé quelques jours auparavant.

Les dirigeants européens ont dit jeudi qu'ils souhaitaient relancer l'accord commercial négocié entre l'Union européenne (UE) et les Etats-Unis, prévenant toutefois qu'ils se tenaient prêt à agir en cas de nouvelles menaces de la part de Donald Trump.

En France, les yeux sont rivés sur la situation politique. Le Premier ministre Sébastien Lecornu fait face aujourd'hui à deux motions de censure après le recours à l'article 49.3 de la Constitution sur la partie "recettes" du projet de loi de finances (PLF) pour 2026.

En ce qui concerne les données économiques, au Royaume-Uni, les ventes au détail ont augmenté de manière inattendue au Royaume-Uni en décembre sur un mois, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Les investisseurs attendent maintenant la publication de plusieurs PMI dans les prochaines minutes.

Aux valeurs, Ericsson ERICb.ST progresse de 10,9%. Le groupe a fait état vendredi d'une hausse organique de 4% de ses ventes au quatrième trimestre et annoncé un plan de rachat d'actions.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)