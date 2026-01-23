La motion de censure déposée par le RN sur le budget rejetée

Le Parlement français débat et vote deux motions de censure contre le gouvernement français
La motion de censure déposée par les députés du Rassemblement national (RN) concernant le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 a été rejetée vendredi à l'Assemblée nationale, subissant le même sort qu'une précédente motion de la gauche, hors Parti socialiste.
Seuls 142 députés ont voté la censure alors que la majorité requise pour faire chuter le gouvernement était de 288.
Le rejet de ces deux motions permet de faire adopter la partie "recettes" du PLF.
(Rédigé par Blandine Hénault)
