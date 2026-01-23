information fournie par Reuters • 23/01/2026 à 12:14

La motion de censure déposée par le RN sur le budget rejetée

Le Parlement français débat et vote deux motions de censure contre le gouvernement français

La motion ‍de censure déposée par les députés du ‌Rassemblement national (RN) concernant le projet ​de loi de finances (PLF) ⁠pour 2026 a été rejetée ⁠vendredi ‍à l'Assemblée nationale, ⁠subissant le même sort qu'une précédente ​motion de la gauche, hors Parti socialiste.

Seuls ⁠142 députés ​ont voté la censure ​alors ​que la majorité ​requise ⁠pour faire chuter le gouvernement était de 288.

Le rejet de ‌ces deux motions permet de faire adopter la partie "recettes" du PLF.

(Rédigé par Blandine ‌Hénault)