France Travail placera son dispositif dédié à la défense sous l’autorité d’un général, annonce Farandou

Jean-Pierre Farandou à Paris, le 5 novembre 2025. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le ministre du Travail souhaite répondre aux besoins de recrutement du secteur de la défense par la création de dizaines de milliers d’emplois.

"Il n'y a rien de mieux qu'un militaire pour parler aux militaires", a souligné Jean-Pierre Farandou.

Mercredi 22 janvier, il avait annoncé que France Travail allait créer une structure nationale dédiée au recrutement de l'industrie de défense "pour répondre à la montée en puissance du secteur".

Ce vendredi 23 janvier sur France 2 , il a expliqué souhaiter que cette "force spéciale défense" soit mise en place au plus tard le 23 avril, jour où il se rendra à Toulon et où il espère pouvoir présenter le général - dont il n'a pas donné le nom - qui la dirigera.

Le ministre du Travail a rappelé que 10.000 emplois doivent être créés dans le secteur de la défense dans le seul département du Var d'ici 2030 . Il a évoqué "plusieurs dizaines de milliers d'emplois créés", un chiffre "considérable", dans toute la France.