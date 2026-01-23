Rejet de la motion de censure déposée par LFI sur le budget

Le gouvernement français fait face à deux motions de censure au Parlement à Paris

La motion de censure ‍déposée par les députés de La France insoumise (LFI), associés ‌aux écologistes et aux communistes, concernant le projet ​de loi de finances (PLF) ⁠pour 2026 a été rejetée vendredi à ⁠l'Assemblée ‍nationale.

Seuls 269 députés ont ⁠voté la censure alors que la majorité requise pour ​faire chuter le gouvernement était de 288.

La motion ⁠avait été déposée après ​le recours par le ​Premier ministre ​Sébastien Lecornu à l'article ​49.3 de ⁠la Constitution sur la partie "recettes" du PLF.

Une deuxième motion, déposée cette fois par ‌le groupe du Rassemblement national (RN), doit être examinée dans la foulée, sans grande chance de succès.

(Rédigé par ‌Blandine Hénault)