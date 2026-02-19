 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre dans le rouge après un déluge de résultats, Airbus souffre
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 09:24

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge jeudi en début de séance, les investisseurs dirigeant une longue série de résultats d'entreprises du continent, tout en restant attentifs aux tensions géopolitiques.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,34% à 8.400,74 points. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,39% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,35%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 abandonne 0,14% et le Stoxx 600

.STOXX perd 0,12%.

Les investisseurs ont du pain sur la planche ce matin avec les résultats d'entreprises de premier plan, comme le constructeur aéronautique européen Airbus AIR.PA , qui recule de 5,4%, lanterne rouge du CAC 40 parisien, après avoir revu à la baisse son principal objectif de production en raison d'une pénurie de moteurs de l'un de ses principaux fournisseurs, Pratt & Whitney.

Eramet ERMT.PA plonge de 20% après avoir publié mercredi d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté en baisse de 54% en 2025.

Air-France KLM AIRF.PA , qui a fait état de résultats supérieurs aux attentes et d'un bénéfice d'exploitation record en 2025, s'envole de plus de 11%.

Ailleurs en Europe, les chiffres de Nestlé NESN.S sont accueillis, avec un gain de près de 4% dans les premiers échanges, le géant suisse de l'alimentation ayant annoncé des ventes supérieures aux prévisions pour le quatrième trimestre.

Le sentiment est par ailleurs à la prudence en raison des légers progrès réalisés lors des négociations entre Washington et Téhéran à Genève et que les pourparlers visant à mettre fin à la guerre en Ukraine n'ont pas non plus abouti à des résultats tangibles à quelques jours seulement du quatrième anniversaire du début du conflit.

Les investisseurs analysent également les perspectives sur la politique monétaire américaine, les "minutes" de la dernière réunion de la Fed montrant que la banque centrale ne semble pas pressée de reprendre ses baisses de taux alors que l'inflation reste élevée.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
13,4000 EUR Euronext Paris +15,37%
AIRBUS
187,3400 EUR Euronext Paris -6,63%
CAC 40
8 377,82 Pts Euronext Paris -0,61%
DAX
25 157,50 Pts XETRA -0,48%
ERAMET
48,6200 EUR Euronext Paris -19,50%
EURO STOXX 50
6 075,17 Pts DJ STOXX -0,46%
FTSE 100
10 643,32 Pts FTSE Indices -0,40%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
NESTLE
81,010 CHF Swiss EBS Stocks +3,33%
Pétrole Brent
71,16 USD Ice Europ +1,19%
Pétrole WTI
66,15 USD Ice Europ +1,50%
STOXX Europe 600
627,18 Pts DJ STOXX -0,24%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

