Pernod Ricard-Le S1 plombé par les difficultés en Chine et aux Etats-Unis

(Actualisé avec réaction en Bourse, précisions, commentaires PDG)

Pernod Ricard PERP.PA a fait état jeudi d'un recul de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant (ROC) au premier semestre de l'exercice 2025-2026, le groupe de spiritueux continuant de subir des conditions de marché difficiles aux Etats-Unis et en Chine.

La performance semestrielle ressort néanmoins en ligne avec les attentes et montre une amélioration au deuxième trimestre, notamment dans le "global trade retail" et en Inde.

A la Bourse de Paris, l'action Pernod Ricard progressait de 0,58% à 82,18 euros vers 09h00 GMT après avoir grimpé brièvement jusqu'à 4% dans les premiers échanges.

Le groupe de spiritueux avait prévenu que l'exercice 2025-2026 serait une "année de transition", avec un contexte particulièrement difficile sur le premier semestre avant une amélioration attendue au second.

Lors des six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires a reculé de 5,9% en données organiques, et de 14,9% en publié sous l'effet d'un taux de changes négatif, à 5,253 milliards d'euros.

Le ROC a baissé de 7,5% (-18,7% en publié), à 1,614 milliard d'euros.

Les analystes anticipaient un recul de 5,7% pour le chiffre d'affaires et de 7,7% pour le ROC, selon un consensus fourni par le groupe.

Les revenus de Pernod Ricard au premier semestre ont baissé de 15% aux Etats-Unis et de 28% en Chine, des ajustements de stocks s'ajoutant à la faiblesse des ventes dans un contexte macroéconomique morose.

Pour traverser cette période difficile, Pernod Ricard a lancé un plan de restructuration pour réduire ses coûts afin de préserver au maximum sa marge opérationnelle.

Les coûts de structure ont ainsi été réduits de 10% au premier semestre et seront encore réduits sur la fin de l'exercice.

La marge brute a reculé de 216 points de base au premier semestre mais le flux de trésorerie disponible a progressé de 9,5% à 482 millions d'euros.

"Notre ambition est de continuer à délivrer une forte génération de cash, avec des investissements stratégiques maintenant révisés à environ 750 millions d'euros, et une optimisation du besoin en fonds de roulement", indique Pernod Ricard dans un communiqué.

Le groupe prévoyait auparavant des investissements de l'ordre de 900 millions d'euros.

Il a par ailleurs réitéré ses objectifs à moyen terme, dont une croissance organique annuelle des ventes comprise entre 3% et 6% pour la période 2027-2029 et une expansion annuelle de la marge organique.

Cet objectif est atteignable même si les ventes en Chine et aux Etats-Unis devaient progresser de moins de 3%, a assuré le PDG Alexandre Ricard à Reuters.

"Au-delà des États-Unis et de la Chine, il y a le reste du monde", a-t-il affirmé.

