La France a accueilli 102 millions de visiteurs étrangers en 2025, selon le gouvernement

Sur les quais de Seine à Paris le 29 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

La France a accueilli 102 millions de visiteurs internationaux en 2025, contre 100 millions en 2024, permettant d'engranger des recettes record de 77,5 milliards d'euros, a annoncé jeudi le ministère du Tourisme.

Elle reste "le pays le plus visité du monde", selon un communiqué du ministère, mais l'écart se resserre chaque année avec l'Espagne, qui a revendiqué 97 millions de visiteurs étrangers en 2025 et des recettes internationales de 135 milliards d'euros.

Toutefois, Atout France, l'agence qui promeut le tourisme français à l'étranger, conteste les calculs espagnols et juge que les gains strictement issus de la clientèle étrangère dans le pays sont de l'ordre de 105 milliards d'euros.

En France, ces recettes ont progressé de 9% sur un an pour atteindre 77,5 milliards d'euros en 2025, "un niveau record", avec un écart "qui se stabilise" avec l'Espagne, se félicite le ministère.

Clientèles française et internationale confondues, la consommation touristique intérieure a atteint 222 milliards d’euros l'année dernière, portée par les Allemands (+9% de nuitées) devant les Italiens, les Espagnols, les Belges et les Néerlandais (+5%).

Hors Europe, les hôtels ont été beaucoup plus fréquentés par les touristes américains (+17%), tandis que la clientèle asiatique, bien qu'en progrès, reste en deçà des niveaux observés avant la pandémie de Covid-19, notamment la Chine.

Si la France reste la première destination des Français, l'attrait pour le pays s'est légèrement infléchi (baisse de 5% des nuitées) au profit de voyages hors des frontières (+4%), notamment sur le pourtour méditerranéen.

D'ores et déjà, l'amorce de 2026 dessine des "perspectives encourageantes" avec des réservations aériennes "en forte hausse" au premier trimestre par rapport à 2025, relève le ministère, citant le Mexique (+19%), la Chine (+17%) et le Canada (+7%).

En Europe, les Espagnols sont également plus nombreux à choisir la France en ce début d'année, avec une hausse de 8% des réservations par rapport à la même période l'an passé.

Dans les stations de sports d'hiver, la saison 2025/2026 augure de "bons résultats" selon le gouvernement, avec des réservations qui laissent entrevoir une légère hausse des taux d'occupation.