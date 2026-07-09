L'Europe, hormis Londres, finit dans le vert avec les puces

* En Europe, le CAC 40 a rebondi de 0,90% et le Stoxx 600 de 0,78%

* Wall Street dans le vert à mi-séance avec les semi-conducteurs

* Nvidia et SK Hynix suscitent des espoirs dans la "tech"

* Le pétrole repasse nettement sous la barre des 80 dollars

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par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes, hormis Londres, ont terminé en hausse jeudi, tandis que la tendance était également positive à Wall Street à mi-séance, soutenue notamment par les semi-conducteurs et un reflux de l'aversion au risque malgré la situation au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini sur un gain de 0,90% à 8.326,62 points. Le Footsie britannique .FTSE , pénalisé par la santé et AstraZeneca, a reculé de 0,16%. Le Dax allemand .GDAXI a progressé de 0,83%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a gagné 1,28%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 0,82% et le Stoxx 600 .STOXX 0,78%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI avance de 0,28%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,59% et le Nasdaq .IXIC de 0,84%.

Même si l'armée américaine a annoncé avoir mené de nouvelles frappes contre l'Iran dans la nuit de mercredi à jeudi, provoquant de la part de Téhéran des ripostes qui ont ciblé des sites au Koweït, au Qatar et à Bahreïn, les investisseurs ont semblé jeudi minimiser la poursuite des hostilités entre les deux camps.

Cela s'est traduit par une stabilisation des indices de la volatilité à Wall Street et sur l'EuroStoxx 50, un reflux des rendements obligataires et une baisse des cours pétroliers après un bond mercredi.

"La possibilité que la prochaine décision soit une mesure de désescalade (dans le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran) est ce qui empêche actuellement le prix du pétrole de monter sensiblement", explique Tim Waterer, chef analyste marchés chez KCM Trade, notant que les traders surveillent tout de même l'évolution des tensions au Moyen-Orient.

Faisant fi de la situation géopolitique, le marché a été stimulé par une information selon laquelle la Chine pourrait autoriser ses entreprises spécialisées dans l'IA à accéder de manière limitée aux puces H200 du leader du secteur, Nvidia NVDA.O . Des informations selon lesquelles l'introduction en Bourse aux Etats-Unis de SK Hynix, qui veut lever 26,5 milliards de dollars, a été sursouscrite plus de sept fois, ont également soutenu le compartiment des nouvelles technologies.

VALEURS EN EUROPE

Les titres liés aux semi-conducteurs comme ASML ASML.AS (+4,83%), STMicroelectronics STMPA.PA (+7,16%), Soitec SOIT.PA (+5,85%), Siltronic

WAFGn.DE (+13,35%) ou encore BE Semiconductor Industries BESI.AS (+5,59%) ont été fortement recherchés.

Dans le secteur européen de la santé .SXDP (-0,90%), AstraZeneca AZN.L a plongé de 6,22%, son médicament contre les maladies du système nerveux, Wainua, développé en partenariat avec la société américaine Ionis IONS.O , n'ayant pas atteint son objectif principal dans un essai clinique.

Le fournisseur de services informatiques Computacenter CCC.L a bondi de 7,20% après avoir dit s'attendre à des résultats annuels supérieurs aux prévisions du marché, grâce à une forte demande d'infrastructures liées à l'IA.

Nordex NDXG.DE a gagné 4,79% à la faveur de l'annonce par le fabricant d'éoliennes terrestres d'une hausse de ses commandes de projets au deuxième trimestre.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les inscriptions au chômage ont baissé aux Etats-Unis, lors de la semaine au 4 juillet à 215.000, après 217.000 précédemment, selon le département du Travail.

Les exportations allemandes ont, contre toute attente, augmenté de 0,9% en mai par rapport au mois précédent, selon les données de l'Office fédéral de la statistique.

CHANGES

Le dollar .DXY recule jeudi de 0,13% face à un panier de devises internationales, après avoir touché récemment des sommets à la suite d'une reprise des hostilités entre Washington et Téhéran, suscitant une flambée des cours pétroliers et les craintes d'une résurgence de l'inflation.

L'euro EUR= avance de 0,19%, à 1,1436 dollar, alors que les "minutes" de la Banque centrale européenne (BCE) montrent que ses responsables ont pris connaissance de projections indiquant que l'inflation resterait supérieure à l'objectif visé à moyen terme malgré les hausses des coûts d'emprunt envisagées.

La livre sterling GBP= s'échange à 1,3401 dollar (+0,12%).

TAUX

La tension est retombée dans le compartiment obligataire en zone euro qui avait touché mercredi un sommet de sept semaines sur fond de craintes liées à l'Iran.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR se replie de 2,5 points de base, à 4,54%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini en baisse de 3,4 points de base, à 3,0522%, et le deux ans DE2YT=RR de 5,2 points de base, à 2,6515%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier repart à la baisse alors que les investisseurs analysent

l'impact des frappes américaines sur l'Iran: le Brent reflue de 2,09% à 76,39 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 2,08% à 72,01 dollars CLc1 .

Les deux principales références du pétrole avaient atteint mercredi leurs plus hauts niveaux depuis le 22 juin.

A SUIVRE VENDREDI: nL8N42U0FV

(Rédigé par Claude Chendjou)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|